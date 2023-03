Homenaje In Memoriam en los Oscar 2023 excluye al actor Ignacio López Tarso

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El recién fallecido actor Ignacio López Tarso no apareció en el In Memoriam de la edición número 95 de los Premios Oscar, que se realizó este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Aunque miles de personas lamentaron la muerte del primer actor López Tarso, el número de la premiación que recuerda a las celebridades del cine que perdieron la vida, no incluyó al ícono de la Época de Oro del cine mexicano, quien falleció el sábado a los 98 años.

La mención esperada tiene como origen que una de las películas legendarias del cine mexicano, Macario, fue la primera película mexicana que estuvo nominada al Oscar en 1960 en la categoría de Mejor Película Extranjera, un filme basado en el libro de Bruno Traven.

La cinta protaginizada por el actor López Tarso no ganó, el galardón fue para El Manantial de la Doncella, dirigida por Ingmar Bergman, sin embargo, fue reconocida como la Mejor Película Hispanoamericana en 1962.

En México, seguidores, especialistas y compañeros han señalado que el primer actor, quien “murió en paz y contento”, de acuerdo con sus familiares, dejó un enorme legado en el cine y en el teatro.

El cineasta Guillermo del Toro sí fue mencionado en la premiación para pasar a recibir el Oscar a la Mejor Cinta Animada por Pinocho, y que fue producida por Netflix, pero él tampoco hizo alusión al actor.

Guillermo del Toro is the first person to win Best Picture, Best Director, and Best Animated Feature in #Oscars history! pic.twitter.com/n8vTkW9ffG

— Netflix (@netflix) March 13, 2023