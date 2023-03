Everything Everywhere All at Once conquista los Óscar; se lleva 7 estatuillas

Everything Everywhere All at Once triunfó con una experiencia migrante muy diferente. Su historia excéntrica sobre una familia de origen chino, es el segundo largometraje de The Daniels, como se conoce al dúo de cineastas, mezcla ciencia ficción y realidades alternativas en la historia de una mujer ordinaria, dueña de una lavandería.

Por Jake Coyle

Los Ángeles, 12 de marzo (AP) — La comedia metafísica de multiversos Everything Everywhere All at Once puso sus dedos de hot dog sobre el premio mayor de Hollywood el domingo, llevándose el Óscar a Mejor Película en los 95 Premios de la Academia, junto con premios para los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Aunque estaba a mundos de distancia de ser el clásico señuelo para los Óscar, el ballet anárquico de Daniel Kwan y Daniel Scheinert con bagels, rocas de ojos saltones y una desordenada auditoría fiscal emergió como un improbable peso pesado de los Premios de la Academia. El éxito independiente, el segundo filme ganador del estudio A24 como mejor película después de Moonlight, ganó siete premios Oscar en total.

Cincuenta años después de que The Godfather ganara en los Óscar, Everything Everywhere All at Once triunfó con una experiencia migrante muy diferente. Su historia excéntrica sobre una familia de origen chino, es el segundo largometraje de The Daniels, como se conoce al dúo de cineastas, mezcla ciencia ficción y realidades alternativas en la historia de una mujer ordinaria, dueña de una lavandería.

“Everything Everywhere All at Once”, estrenada en marzo de 2022, ayudó a revivir los cines especializados en filmes de autor después de dos años de pandemia, acumulando más de 100 millones de dólares por venta de boletos. Y a pesar de las escasas expectativas iniciales para su llegada a los Oscar, derrocó tanto a éxitos de taquilla como “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: La forma del agua”) como a favoritas de la crítica como “Tar” y “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”).

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE, LA SEGUNDA MÁS GANADORA

El crudo retrato de la guerra Sin novedad en el frente ganó el domingo el Oscar a mejor largometraje internacional

El filme protagonizado por Felix Kammerer, y dirigido y coescrito por Edward Berger, llegó con nueve nominaciones, incluida mejor película.

También ganó el Oscar a mejor cinematografía y música original. Berger subió al escenario acompañado de Kammerer así como otros involucrados en el filme.

“Esta fue tu primera película y no llevaste sobre tus hombros como si no fuera nada”, dijo al actor austriaco de 27 años. “Sin ti ninguno de nosotros estaríamos aquí”.

La cinta de Netflix superó a “Argentina, 1985” de Argentina, “Close” de Bélgica, “EO” de Polonia y “An Cailín Ciúin” (“The Quiet Girl”) de Irlanda.

Está basada en la novela homónima clásica de 1929 de Erich Maria Remarque. Se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y sigue la vida de un joven soldado alemán que se enrola en el ejército con sus amigos. La realidad de la guerra acaba con su esperanza de convertirse en un héroe y, en cambio, lo orilla a luchar por su supervivencia.

La película no se apega totalmente a la novela de Remarque. Se adentra en temas políticos con el trasfondo de la guerra. Se estrenó el año pasado cuando Rusia invadió Ucrania en el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a una relevancia inesperada para el filme.

Sin novedad en el frente ganó siete BAFTA de la Academia Británica de Cine, incluyendo mejor película.

La película original estadounidense, protagonizada por Lew Ayres, debutó en 1930 y ganó el Oscar a mejor película y mejor dirección.

La novela también se adaptó a una película para televisión protagonizada por Richard Thomas y Ernest Borgnine, la cual fue galardonada con un Emmy y un Globo de Oro.