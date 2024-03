Las candidaturas para prianistas desatan protestas dentro de Morena, en todo el país

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Desde Chihuahua hasta Yucatán, de norte a sur, las manifestaciones e inconformidades de morenistas que se autodenominan “fundadores”, militantes de base y simpatizantes de la Cuarta Transformación se extienden a lo largo del país debido al reparto de candidaturas a perfiles provenientes de otros partidos, especialmente a panistas y priistas recién llegados a Morena.

Esta práctica, que desde el año pasado se criticó en la suma de figuras prianistas en el proyecto de 2024 de Claudia Sheinbaum y en algunas candidaturas de gobernadores, ahora también se ha extendido a las candidaturas de alcaldías y diputaciones.

En la Ciudad de México y en estados como Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Sinaloa y Zacatecas, militantes y simpatizantes de Morena siguen realizando protestas para expresar su descontento por el reparto de candidaturas a los llamados “chapulines”. Estas expresiones se han realizado desde el año pasado en diferentes momentos y estados.

La inconformidad de los militantes, que han constituido las bases de Morena, radica en la asignación de candidaturas para las principales alcaldías en los estados, diputaciones federales e incluso, en casos como Guanajuato y Jalisco, para las candidaturas a gobernadores.

La aceptación de estos perfiles casi externos únicamente con el propósito de obtener votos, una práctica conocida como política de cascajo, se vuelve aún más reprochable para los militantes y las bases del partido Morena. Esto se debe a que, según han explicado, el movimiento nació en busca de erradicar la vieja política, a los corruptos y a los políticos que representan al PRI y al PAN. En consecuencia, estas políticas resultan ser más censurables e incluso incomprensibles para algunos de sus propios militantes.

Ericka Zaragoza, miembro activo de Morena Jalisco desde sus inicios y simpatizante de Andrés Manuel López Obrador desde 2006, es parte de los militantes que, el pasado 20 de febrero, se manifestaron frente a la sede del Comité Estatal del partido en Jalisco para exigir transparencia y la revelación de los resultados de las “encuestas” utilizadas en la selección de candidatos, argumentando que se impuso a algunos postulantes provenientes de otros partidos políticos.

Las cúpulas del partido han insistido en justificar la inclusión de estos perfiles con el pretexto de que es para buscar la mayoría en el Congreso de la Unión para lograr el llamado Plan C, sin embargo, miembros del partido no aceptan la justificación pues aceptar y dar cargos legislativos a los llamados “chapulines” incluso hasta podría poner en riesgo dicho plan.

Perla de la Rosa, integrante del Frente Plural en Defensa de Ciudad Juárez y activista política, explicó que la inclusión de “chapulines” genera una preocupación sustancial para la estabilidad del partido porque estos individuos –dijo– en su mayoría priorizan sus intereses personales sobre los del partido, lo que podría resultar en traiciones, como ya ha sucedido.

La activista advirtió que representan un riesgo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que la lealtad dudosa de estos nuevos miembros, vinculados al PAN, amenaza con socavar los principios fundamentales de Morena y desviar al partido hacia agendas que no reflejan los intereses originales del movimiento.

“A Claudia lo que va a suceder, no sé cómo se llamará cuando el Congreso le niegue toda posibilidad de Gobierno, pero eso podría ocurrir debido a que ella misma está introduciendo alacranes en la caja que la matará. Ella sola está llenando la Cámara de Diputados (de alacranes). El Congreso Federal estará lleno de personas de ultraderecha, no simplemente panistas moderados, sino de ultraderecha. Por eso estamos asustados, no solo indignados; estamos asustados”, alertó en una entrevista con SinEmbargo.