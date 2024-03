Jaime Barrera, periodista desaparecido en Jalisco, fue secuestrado con violencia: FGE

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco confirmó este martes la desaparición del periodista Jaime Barrera Rodríguez, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y compartió que ya se tienen imágenes del vehículo en el que posiblemente se realizó su secuestro.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal de Jalisco, detalló en una conferencia de prensa, que ya cuentan con imágenes del vehículo, y posiblemente de zona donde pudieron haberse dirigido después de la privación.

“Traemos algunas imágenes, ya identificado con el posible horario y con los cruces. A las 14:05 horas en el cruce de Santa Rita y Lázaro Cárdenas, en la colonia San Ignacio. […] A las 14:13 horas en Pablo Neruda y avenida Acueducto, ya en San Javier”, detalló.

“La información del vehículo que aparentemente participa en la privación [de la libertad] del compañero Jaime [Barrera Rodríguez] se obtiene a partir del día de hoy porque la denuncia se nos presenta el día de ayer a las 21:00 horas. Entonces, a partir de las 21:00 horas a nosotros se nos da la noticia, por parte de los familiares, de la posible desaparición del compañero Jaime, entonces a partir de ese momento, se empiezan a agotar todos los protocolos con el enfoque especial y diferenciado por la actividad [laboral] que tiene el compañero”, agregó.

Asimismo, el Fiscal de Jalisco aclaró que en los videos de seguimiento del vehículo no se observa que haya habido una privación de la libertad, pero que ya tienen la información de las placas del automóvil del periodista, ya que la familia brindó la información; además dio a conocer que fue privado de la libertad de manera violenta por tres o cuatro sujetos, y que uno de ellos portaba un arma.

“Es un vehículo SUV, de tres a cuatro personas, por lo menos una de ellas, portaba un arma larga y se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan. […] Sale el compañero de la sede, de la radiodifusora y cuando va a las inmediaciones donde se presume estaba su vehículo, en ese momento, se da la privación. Esa es la información preliminar”, afirmó.

“El día de hoy por la mañana, con el reporte que les digo que surgió con respecto a una privación, porque si ustedes se dan cuenta, del seguimiento que tenemos en cámaras, y que ahorita se proyectaron, no tenemos una imagen o no tenemos una información gráfica de que se haya dado una privación, por lo menos en el trayecto, y lo que tenemos identificado es el vehículo del compañero por la información que nos da la familia con las placas”, dijo.

“Sí tenemos información, características, del vehículo. Sí tenemos placas, que es parte de lo que se está explotando. Sí tenemos una posible zona, a donde pudo dirigirse después de la privación, y que es parte de lo que está trabajando el personal en campo. Tenemos esos datos. Esperemos que conforme vaya avanzando la investigación, se pueda ir compartiendo un poco más la información”, añadió.

Finalmente, apuntó que no podía dar más información por la propia integridad de Jaime Barrera, pues quiso evitar “dar alguna información que vaya a ser contraproducente”.

El vehículo fue captado entre la calle Lázaro Cárdenas y calle Manzana, en la colonia FOVISSSTE Zapopan.

Ayer, fue reportada la desaparición del periodista Jaime Barrera Rodríguez, en la ciudad de Guadalajara, luego de que la funcionaria morenista Itzul Barrera, quien también es hija del comunicador, dio aviso en sus redes sociales sobre la desaparición de su padre, a lo que pidió ayuda para enviar cualquier tipo de información útil para dar con su localización.

“Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, escribió.

Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las…

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 12, 2024