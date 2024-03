Los dos agentes, mujer y hombre, fueron ubicados por la FGR; se desconocen detalles

La Comisión de Búsqueda no ha dado detalles del hallazgo y las condiciones en las que fueron localizados los funcionarios federales.

Iguala, Guerrero, 12 de marzo (ElSur).- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM) informó que fueron localizados los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), reportados como desaparecidos la noche del domingo cuando salieron de Cuernavaca a Chilpancingo.

A las 15:25 horas, la CBPEM publicó en su página oficial de Facebook que los peritos Suay Kassandra Domínguez Pastrana, de 30 años y Enrique Linares Ríos, de 41 años, ya habían sido localizados.

Los agentes, adscritos al Centro Federal Pericial Forense de la FGR, se trasladaban presuntamente a Guerrero como parte del equipo que investiga el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez.

La Comisión de Búsqueda no da detalles del hallazgo y las condiciones en las que fueron localizados los funcionarios federales, pero unos 40 minutos antes de informar de su localización, mediante un boletín de prensa informó que en coordinación con efectivos del Ejército y Guardia Nacional realizaban la búsqueda en campo en los límites entre los estados de Morelos y Guerrero.

El Sol de Acapulco había reportado que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Federal, estos trabajadores son peritos especializados en materia forense y presumiblemente venían a Guerrero para apoyar en la investigación que se realiza por el asesinato extrajudicial de un alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrido el pasado jueves 7 de marzo en la carretera Chilpancingo-Tixtla.

El último contacto que se tuvo con ellos fue el 10 de marzo, alrededor de las 10 de la noche con 45 minutos cuando informaron que se trasladaban desde Cuernavaca Morelos hacia la ciudad de Chilpancingo.

López Obrador dijo que ya se trabajaba en la búsqueda de estos dos servidores, aunque refirió que estaban en las labores de búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa. Agregó que espera que no se trate de acciones para impedir que se llegue al paredero de los muchachos.

“Sí existe el caso de estas personas desaparecidas, un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecieron, ya se está llevando a cabo, son dos servidores públicos. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y estamos avanzando, quieran impedirlo. No lo van a lograr”, dijo el mandatario mexicano.

ESTUDIANTE FUE ASESINADO, HUBO ABUSO

Apenas ayer, el Presidente López Obrador dijo que hubo “abuso de autoridad” en el caso del asesinato de un estudiante de la Normal de Ayotzinapa en Chilpancingo la semana pasada, y que los policías involucrados ya estaban detenidos. La FGR ya atrajo el caso.

“Lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo, con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación que se va a castigar a los responsables y envío el pésame a familiares, a sus amigos. No vamos a permitir impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables”, indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Me dolió muchísimo, me duele mucho, pero vamos a actuar. Hubo abuso de autoridad, no quiero adelantar, pero no disparó el joven. Hay que ver todos los peritajes, ya los hicieron, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General [de la República]. No vamos a permitir ninguna injerencia de querer proteger a los responsables”, subrayó.

En la camioneta atacada por los policías estatales la noche del miércoles 6 de marzo iban tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; el fallecido es Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad, y el detenido quien fue liberado, Osiel Faustino Jimón Dircio, de 22 años.

El tercer estudiante resultó ileso y no fue detenido porque antes del ataque se bajó de la camioneta a comprar cigarros, según diversas fuentes consultadas ayer.

Un reporte médico indica que el estudiante fallecido tenía un balazo en la cabeza, a manera de ejecución, y de acuerdo con las fuentes consultadas, los mismos policías que dispararon a los estudiantes, alteraron la escena del crimen pues se llevaron la camioneta y al detenido antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje.

De acuerdo con dirigentes estudiantiles, vecinos del lugar vieron que los mismos elementos policiacos “sembraron” el arma y la droga que, según se aseguró en un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se encontraron en la camioneta en la que viajaban los normalistas.

— Con información de El Sur