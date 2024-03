Eric Carmen, cantante de “All by Myself” y líder de Raspberries, muere a los 74 años

En sus primeros años, Eric Carmen, nacido en Cleveland (Estados Unidos), fue el principal cantante y compositor de los Raspberries, para los que escribió la mayoría de sus canciones, como Let’s Pretend, Overnight Sensation (Hit Record) o I Wanna Be With You.

Madrid, 12 de marzo (EuropaPress).- El cantante Eric Carmen, conocido por ser el líder de Raspberries y alcanzar el éxito en solitario con canciones como All by myself o Hungry eyes, ha fallecido a los 74 años este fin de semana mientras dormía, tal y como señala la página web del artista.

“Con gran tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana. Le trajo gran alegría saber, que durante décadas, su música tocó a tantos y será su legado duradero”, ha publicado su mujer, Amy Carmen, en la página web.

Awful News. Eric Carmen has died. Although known to many for writing radio hits like “All By Myself” and others, Eric was a true rocker at heart. His voice had elements of McCartney and Steve Marriott. The Raspberries did shows with us. A killer band live & I loved their records. pic.twitter.com/JtOvsxjsU3 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) March 12, 2024

Amy Carmen ha pedido que se respete la privacidad de la familia mientras lloran la “enorme” pérdida. “El amor es lo único que importa. Fiel y para siempre”, concluye el mensaje, en referencia a una estrofa de la canción del artista Love is all that matters.

En sus primeros años, Eric Carmen, nacido en Cleveland (Estados Unidos), fue el principal cantante y compositor de los Raspberries, para los que escribió la mayoría de sus canciones, como Let’s Pretend, Overnight Sensation (Hit Record) o I Wanna Be With You.

Eric Carmen, the lead singer of The Raspberries, who had a million-selling single with "Go All the Way." and later a solo artist with hits like "All by Myself," "Never Gonna Fall in Love Again," "Hungry Eyes," and "Make Me Lose Control," has passed away at the age of 74. pic.twitter.com/a13QcVPVS1 — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) March 12, 2024

A partir de 1975, tras la separación de la banda, Eric Carmen se convirtió en solista y consiguió dos de los mayores éxitos de su carrera: All by myself’ y Never gonna fall in love again. Además, Eric Carmen realizó algunas canciones que sonaron en películas como Footlose o Dirty Dancing, en la que sonó Hungry eyes en 1987, cuando se convirtió en uno de los músicos más escuchados del año.

