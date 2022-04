Inversión mundial en energías limpias se ha disparado 50% desde octubre, dice la AIE

París, 12 abr (EFE).- La inversión en energías limpias dentro de los planes de recuperación de la crisis de la COVID se ha disparado un 50 por ciento en los últimos cinco meses y supera ya los 710 mil millones de dólares (653 mil millones de euros) en todo el mundo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe de evaluación publicado este martes, la AIE destaca que esos datos “sin precedentes” son más de un 40 por ciento superiores al gasto ecológico que contenían los planes de estímulo de los gobiernos tras la crisis financiera de 2008.

Pero al mismo tiempo, advierte de que esa cifra oculta algunos desequilibrios, en particular que las economías avanzadas representan la mayor parte de ese esfuerzo, ya que sólo antes de que finalice 2023 tienen previsto dedicar 370 mil millones de dólares (340 mil millones de euros).

Eso supone un nivel de inversión coherente con lo que la propia organización considera necesario en los países desarrollados para dirigirse al objetivo de las cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) en el horizonte de 2050.

Frente a eso, en las economías emergentes y en desarrollo únicamente está previsto gastar unos 52 mil millones de dólares (47 mil millones de euros) de aquí a que termine el año próximo, “una cantidad muy inferior a la que se necesita para lograr un camino hacia cero emisiones netas en 2050”, subraya.

Los fondos públicos para la recuperación sostenible en esos países son la décima parte de la cantidad en las economías avanzadas.

