Nokia anuncia retiro del mercado ruso; suspende operaciones por invasión en Ucrania

Helsinki, 12 abr (EFE).- La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia anunció este martes que se retira del mercado ruso debido al conflicto bélico con Ucrania y a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).

Nokia, que en las últimas semanas ya había suspendido el suministro de equipos de redes móviles a Rusia, señaló en un comunicado que ha detenido el desarrollo de nuevos negocios y está trasladando sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) fuera del país.

“Ahora podemos anunciar que abandonamos el mercado ruso. Durante este proceso nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de nuestros empleados”, señaló la compañía.

