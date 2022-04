La periodista rusa que denunció la guerra en un noticiero es contratada en Alemania

Moscú, 12 de abril (EFE).- La periodista rusa Marina Ovsyánnikova, que interrumpió el principal noticiero de la televisión pública con proclamas antibélicas, trabajará gratis para el diario alemán Die Welt, según informa hoy el diario digital ruso Meduza.

“Trabajaré gratis en Die Welt para no convertirme en agente extranjero”, comentó a Meduza.

Ovsyánnikova asegura que su deber periodístico es la “defensa de la libertad” por la que luchan los ucranianos ante la “operación militar especial” lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero.

“El trabajo me lo ofrecieron hace varios días. Para mí era importante desde el punto de vista del crecimiento profesional, ya que Die Welt es un gran periódico”, señaló.

El Grupo Welt elogió el coraje de la periodista, que trabajará tanto desde Rusia como desde Ucrania, a la hora de mostrar a los rusos una realidad que difiere de la oficial.

Ovsyánnikova, redactora del Canal 1, interrumpió el 14 de marzo la emisión en directo del telediario nocturno (“Vremia”) realizando proclamas y blandiendo un cartel contra la ofensiva militar rusa en Ucrania.

“No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra”, rezaba el cartel.

La Justicia rusa declaró culpable a la periodista por la organización o celebración de un acto público sin notificación y le impuso una multa de 30 mil rublos (277 dólares).

Según Reporteros Sin Fronteras, el Kremlin decidió no convertir a la periodista en una mártir, motivo por el que el castigo no fue tan severo como es habitual en un país que ha cerrado todos los medios de comunicación independientes.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022