Niños de 6 a 12, con más riesgo de síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19

Madrid, 12 de abril (Europa Press).- Un nuevo estudio ha descubierto que los niños mayores y los que tienen marcadores sanguíneos de inflamación (ferritina) elevados corren el mayor riesgo de padecer un síndrome inflamatorio multisistémico grave en los niños (MIS-C) y de ingresar en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según publican los investigadores en CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

En el estudio internacional participaron 232 niños menores de 18 años ingresados en uno de los 15 centros –13 en Canadá, 1 en Costa Rica y 1 en Irán– por sospecha de SMI-C entre el 1 de marzo de 2020 y el 7 de marzo de 2021.

Los pacientes cumplían la definición de la Organización Mundial de la Salud para la SMI-C, que incluye fiebre persistente durante al menos tres días; proteína C reactiva elevada, que indica inflamación; enfermedad que afecta a dos o más sistemas sin causa microbiana evidente de inflamación; y positividad para COVID-19 o sospecha de contacto con un caso positivo.

