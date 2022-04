Moderna inicia ensayos en humanos de dosis única de ARNm contra la gripe estacional

Madrid, 12 de abril (Europa Press).- Moderna ha anunciado este lunes las primeras inoculaciones de la vacuna contra la gripe estacional (mRNA-1020 y mRNA-1030) en los primeros participantes en el estudio de Fase 1/2, que evaluará la seguridad e inmunogenicidad de una dosis única en adultos sanos de 18 años o más en Estados Unidos.

ANNOUNCEMENT 📢: The first participants have been dosed in the Phase 1/2 study of our seasonal #influenza #vaccine candidates, mRNA-1020 and mRNA-1030.https://t.co/LHa4Ok0Qmo pic.twitter.com/cjb1AI0XOH

— Moderna (@moderna_tx) April 11, 2022