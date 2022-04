Policía busca a un sospechoso por el tiroteo en NY; llevaba chaleco y máscara de gas

Nueva York, 12 abr (EFE).– La policía está buscando a un hombre vestido con un chaleco de construcción naranja y una máscara de gas como el presunto responsable del tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York.

Según algunos medios locales, el sospechoso ha sido descrito por testigos como un hombre afroamericano de aproximadamente 1.65 metros de altura y unos 80 kilos de peso, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

El presunto autor de los disparos huyó del lugar de los hechos vistiendo un chaleco naranja similar a los que usan los obreros de la construcción y una máscara de gas y, por el momento, es la única persona a la que se busca en relación con los hechos.

Al menos trece personas han resultado heridas en el suceso, con un mínimo de cinco con heridas de bala, según los servicios de emergencia.

El tiroteo tuvo lugar en plena hora punta, alrededor de las 8:30 a.m., hora local, y por ahora no está claro si el ataque se produjo a bordo de un tren o dentro de una estación, aunque todo apunta a que como mínimo se inició en el interior de un vagón.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con numerosa población mexicana.

También se han publicado algunas fotografías de un vagón de metro lleno de humo, supuestamente resultado de la detonación de una bomba de humo.

Fuentes policiales han dicho a medios locales que no se ha encontrado ningún tipo de artefacto explosivo activo o que presente riesgos.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona, donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 12, 2022