“Los próximos 6 meses son cruciales”: ONU pide acelerar vacunación anticovid en 2022

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS, 12 de abril (AP) — El funcionario de la ONU que encabeza las labores globales de vacunación contra el coronavirus dijo el lunes que el número de países donde 10 por ciento o menos de la población ha sido vacunado descendió de 34 a 18 desde enero y exhortó a acelerar los avances para poner fin a la pandemia.

I am honored by the warm welcome by Vice-Minister Nkulu today at the Ministry of Health in DRC. Productive discussions on how to accelerate COVID-19 vaccine roll-out and how partners can best support.

— Ted Chaiban (@TedChaiban) April 11, 2022