Las aves granívoras evitan consumir los alimentos con insecticidas, revela un estudio

Madrid, 12 abr (EFE).- Aves granívoras como la torcaza, una especie de tórtola sudamericana, evitan ingerir alimentos tratados con sustancias neonicotinoides, aunque este rechazo no ha logrado evitar la muerte del 38 por ciento de los ejemplares expuestos al insecticida imidacloprid, según un estudio de científicos españoles y argentinos.

El Grupo de Investigación en Toxicología de Fauna Silvestre del Instituto español de Investigación en Recursos Cinegéticos, el argentino Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Limnología (INALI) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina realizaron tres experimentos consecutivos con varios ejemplares de torcaza para comprobar su grado de repelencia primaria (rechazo inmediato a la comida contaminada), de falta de apetito causado por el tóxico (anorexia) y de repelencia secundaria (aversión aprendida) a este tipo de insecticidas.

https://t.co/4pzJCcIBIa Avoidance of neonicotinoid-treated seeds and cotyledons by captive eared doves (Zenaida auriculata, Columbidae)

Publication date: 1 July 2022

Source: Environmental Pollution, Volume 304

Author(s): Laura Addy-Orduna, Jimena Cazenave, Rafael Mateo

— ecotoxicology (@ecotoxicology) April 6, 2022