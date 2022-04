VIDEO: ¿Quieres salirte de un hilo de Twitter? Así funciona “unmentioning”

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 12 de abril (AS).- A todos/as/es nos ha pasado eso de que de repente te mencionan en un tuit y te ves en mitad de una conversación entre dos o más usuarios. Y notificación va y notificación viene de algo que a lo mejor ni te interesa. ¿Cómo puedes salirte de ese hilo? Pues pidiendo que en las sucesivas respuestas ya no metan tu nombre. O borrando la cuenta -una medida un poco extrema, máxime sin ser culpa tuya encima…

Pero en el futuro parece que Twitter te dará una salida con su nueva función: Salirte tú mismo.

TWITTER UNMENTIONING

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022