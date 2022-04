“Nueva era de contaminación atmosférica” deja 180 mil muertes en ciudades tropicales

Madrid, 12 de abril (Europa Press).- Un equipo internacional de científicos se propuso subsanar las lagunas de datos sobre la calidad del aire de 46 megaciudades futuras de África, Asia y Oriente Medio utilizando observaciones espaciales de instrumentos a bordo de satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) para el periodo 2005-2018 y ha comprobado que la contaminación atmosférica es responsable de 180 mil muertes en exceso en las ciudades tropicales.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, revela una rápida degradación de la calidad del aire y un aumento de la exposición urbana a contaminantes atmosféricos peligrosos para la salud.

Los investigadores atribuyeron esta rápida degradación de la calidad del aire a las industrias emergentes y a fuentes residenciales como el tráfico rodado, la quema de residuos y el uso generalizado de carbón vegetal y leña.

New study shows huge increase in premature deaths from exposure to air pollution b/w 2005 & 2018. > than a lakh excess deaths in 8 Indian cities!

I urge @byadavbjp & @mansukhmandviya to comprehensively MEASURE & MITIGATE public health impacts of pollution.https://t.co/kib9iyj9Hf pic.twitter.com/pSqzvlHVIx

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 12, 2022