QRoo: Mujer y sus 3 hijos menores son reportados como desaparecidos; FGE ya los busca

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- Una familia fue reportada como desaparecida luego de pasar sus vacaciones en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La familia fue vista por última vez el pasado 9 de abril en el municipio de Solidaridad y la denuncia fue presentada al día siguiente.

De acuerdo con la información disponible, la familia, originaria de Santa Catarina, Nuevo León, desapareció en Quintana Roo y sus familiares han solicitado apoyo en redes sociales para la localización de los menores María Julia de 14 años, Miranda Paulina de 11 años y Julio Santiago de 17 meses, quienes viajaban en compañía de su madre, Fátima Ibarra Vázquez de 41 años de edad.

Por su parte, la madre, Fátima Ibarra, es delgada, tiene cabello castaño semi ondulado, ojos color café, tez blanca, mide 1.68 metros y pesa 60 kilogramos.

La Fiscalía de Quintana Roo pidió a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse al 984 8730163.

Por su parte, el esposo de Fátima y padre de los menores, Julio Aldape, compartió en su perfil de Facebook una carta dirigida a su pareja en la que le pide recapacitar en caso de haberse ido con sus hijos sin avisar.

“Claro que lamento lo que está pasando, pero todo tiene un cómo y un por qué, aunque verdaderamente pienso que no hay nada que una buena charla y un café no puedan solucionar. De mi parte solo me queda agradecerte el proceso de reflexión y de crecimiento por todo lo que está sucediendo, no me queda nada que lamentar, toda crisis tiene un nuevo comienzo y un renacer en aprendizaje. Claro que me preocupa la situación en la que nos encontramos, no creas que minimizo la gravedad, sobre todo cuando te pienso fuera de casa con mis hijos donde según tú estás huyendo sin que yo sepa de qué”, escribió.