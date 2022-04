Pablo Gómez: INE acotó casillas por no usar 1,360 millones de “ilegales fideicomisos”

El titular de la UIF argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Pablo Gómez, el titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“.

“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La “autoridad electoral” nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.

El lunes, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había rechazado las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció al Instituto por cometer un presunto boicot contra la consulta de Revocación de Mandato.

“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró Córdova en conferencia de prensa.

Sin embargo, Pablo Gómez argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.

“Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”, sentenció el servidor público federal.

A principios de febrero, Gómez había inistido en que era “obvio” que la “falta de fondos en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de Revocación sea presentada por la oposición como un ‘capricho’ que le cuesta mucho al erario. No hay que engañar: los fideicomisos del INE son ilegales”.

Este lunes, sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que “el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas” que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.

En la palabras de Lorenzo Córdova:

“El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron”, sentenció.

Además, sugirió preguntar cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque “no querían avalar las trampas que ocurrieron en semanas pasadas”, en relación a los múltiples avisos que tuvo que hacer el ente electoral a servidores públicos por hacer promoción de la consulta.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado el lunes en su conferencia matutina al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán, no instalaron casillas. Las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, aseveró.

Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero. Sin embargo, celebró que la consulta haya sido “un éxito completo” y algo inédito en la historia de México.