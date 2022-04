México presenta argumentos en demanda contra armeras; empresas piden desestimar caso

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- El equipo jurídico del Gobierno de México en Estados Unidos descartó este martes un acuerdo con los fabricantes de armas del país norteamericano y presentó los argumentos orales para sustentar la demanda contra dichos fabricantes por negligencia.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que durante la audiencia no se abordó el fondo del litigio, sino las mociones de desestimación de las empresas demandadas.

“Las instrucciones que tengo como el coordinador del litigo es llevar este asunto a sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes, así es que por lo pronto no contemplo cambiar eso hasta que reciba instrucciones en contrario y nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea una resolución del Juez”, dijo en conferencia de prensa.