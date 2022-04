El INE tenía dinero, hasta pagó millones en seguro de gastos médicos: Mario Llergo

Mario Llergo, representante de Morena ante el INE, indicó que un ejemplo del mal accionar del Instituto fue la instalación de casillas. Aseguró que en 2021, el órgano electoral contó con un presupuesto de 500 millones de pesos para la consulta para enjuiciar a expresidentes, este año, para el ejercicio de Revocación de Mandato, tuvo un presupuesto de mil 700 millones de pesos e instaló solo el 30 por ciento de las casillas que se utilizan en una elección federal.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) sí contaba con el presupuesto necesario para instalar casillas en todo el país y celebrar la consulta de Revocación de Mandato, pero gastó millones de pesos en contratar un seguro de gastos médicos mayores para cada uno de sus consejeros, aseguró Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral.

“El fondo de seguro de gastos médicos mayores que lo contrataron en 2022 en el orden de los 132 millones de pesos, por supuesto que había dinero para la consulta, por supuesto que había dinero para poder instalar las 165 mil casillas que se instalan en una elección federal”, dijo Llergo en entrevista con Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El representante del partido oficialista ante el INE, aseguró que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y los demás consejeros del Instituto Electoral se negaron a renunciar a sus privilegios e hicieron todo lo posible para impedir la realización de la Revocación de Mandato.

“Hay un presupuesto por 132 millones para la contratación de una empresa privada, para la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para los Consejeros del INE y para la burocracia dorada del mismo, no quisieron renunciar a sus privilegios”.

Mario Llergo indicó que un ejemplo del mal accionar del INE fue la instalación de casillas. Aseguró que en 2021, el órgano electoral contó con un presupuesto de 500 millones de pesos para la consulta para enjuiciar a expresidentes, este año, para el ejercicio de Revocación de Mandato, tuvo un presupuesto de mil 700 millones de pesos e instaló solo el 30 por ciento de las casillas que se utilizan en una elección federal.

“Habría que preguntarle a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (por qué se instalaron menos casillas). Hablan de la capacitación, hablan de la capacitación de funcionarios extraordinarios, pretextos, pretextos, pretextos”.

ACUSAN BOICOT DEL INE

El día de ayer, durante su tradicional conferencia mañanera, el Presidente López Obrador aseguró que si el INE hubiese puesto más casillas, la participación habría sido mayor, lo cual fue negado por el Consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova.

“No vamos a caer en la falacia de decir desde el INE que si hubiera habido más casillas habría mas participación. Votamos quienes quisimos votar, quienes no pues no, y es un derecho que hay que respetar”, respondió Córdova. “Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación”.

Lorenzo Córdova también rechazó las acusaciones del Presidente y negó que el INE boicoteara la consulta:

“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró el lunes en conferencia de prensa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15 millones 159 mil 323de votos en la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, un 91.87 por ciento del total de 16 millones 502 mil 636 sufragios emitidos, de acuerdo con los cómputos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La consulta fue instalada con el 30 por ciento de las casillas de cualquier elección federal. Apenas tuvo difusión y fue boicoteada por los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) y por los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Aún así, el Presidente López Obrador obtuvo más votos que Ricardo Anaya Cortés (PAN) en las elecciones presidenciales de 2018: 12.6 millones; y que José Antonio Meade (PRI): 9.2 millones. Las federales de ese año se promovieron con abundante dinero y se instalaron 156 mil 807 casillas.

En contraparte, para el proceso del domingo el Instituto Electoral apenas instaló 57 mil 448 casillas. Lo hizo, según denunció Morena, en lugares alejados y mal ubicados. El partido guinda también cuestionó que el órgano electoral no haya difundido como debía la consulta de Revocación de Mandato.

“Aún cuando se instaló una tercera parte de casillas el pueblo de México dio un ejemplo de civilidad política, de civilidad democrática, salió a las urnas a hacer caso a ese mandato Constitucional y a ejercer su derecho, más de 15 millones de ciudadanos salieron a refrendarle al Presidente de la República”, dijo Mario Llergo.