Casi 5 mil millones desviados de Coahuila con Moreira regresarán al país, dice AMLO

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que Estados Unidos devolverá casi cinco mil millones de pesos que fueron desviados durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez en Coahuila.

El mandatario mexicano explicó que los recursos le fueron confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue Secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el Gobierno de Humberto Moreira.

López Obrador mostró a las y los representantes de los medios de comunicación el documento formal que envió el Departamento de Justicia del país vecino para notificar la aceptación de la solicitud para la recuperación de los activos.

Desde Palacio Nacional, propuso a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que una parte de los recursos se destine a prevenir el consumo de drogas.

Aunque explicó que todavía se debe esperar a ver cómo se realizará la entrega del dinero, destacó que ya está la aceptación oficial del Departamento de justicia de Estados Unidos.

También recordó que hoy viajarán las y los miembros del Gabinete de Seguridad a Estados Unidos, donde sostendrán diversas reuniones con funcionarios de la administración de Joe Biden y del Gobierno de Canadá, encabezado por Justin Trudeau, para abordar temas como el fentanilo, las armas, la migración, entre otros.

EL TESTIMONIO DE HÉCTOR VILLARREAL EN JUICIO DE GARCÍA LUNA

El pasado 6 de febrero, Héctor Villarreal Fernández acudió a testificar en el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en Estados Unidos, donde habló del saqueo que se realizó en la entidad y aseguró que el exgobernador Humberto Moreira estuvo implicado en actos de corrupción.

Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, informó que el testigo número 18 que subió al estrado fue Villarreal Fernández y que describió ante las autoridades estadounidenses una trama de corrupción por 200 millones de dólares.

De acuerdo con el periodista, el cooperante, quien se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito, recibirá su sentencia este mes de abril.

A lo largo de su exposición, el extesorero describió cómo él y Humberto Moreira lograron desviar dinero público a través del cobro de “comisiones” ilegales por obras en la administración coahuilense.

Como parte de esta red de corrupción, explicó, se habría utilizado el dinero que los contratistas pagaban de forma extra para financiar campañas políticas, sobornar medios y comprar propiedades.

DETENCIÓN

Héctor Javier Villarreal fue detenido en 2012 por las autoridades texanas, al llevar 67 mil dólares en efectivo, de los cuales no pudo comprobar su procedencia; sin embargo, salió con una fianza.

Después, en febrero de 2014, el mismo extesorero se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.

The current witness is Hector Villareal-Hernandez, a former government official in the Mexican state of Coahuila. He's talking about how he and the ex-governor, Humberto Moreira, skimmed millions in public money, a process he called taking "commissions."

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 6, 2023