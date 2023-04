EU: Crimen organizado da información falsa a migrantes que cruzan selva del Darién

Por Jesús García

Los Ángeles, 12 de abril (LaOpinión).- En los primeros tres meses del 2023, se estima que unos 87 mil migrantes cruzaron la selva del Darién camino a Estados Unidos, aunque una gran parte terminó en países sudamericanos y de El Caribe, pero este flujo de personas preocupa a la Administración del Presidente Joe Biden.

Una funcionaria de la Casa Blanca reconoció a este diario que el principal problema es la desinformación y la inseguridad que enfrentan los inmigrantes, a quienes EU busca ofrecer algunas opciones legales.

Agregó que este primer enfoque entre EU, Colombia y Panamá –asentado en un acuerdo firmado el martes— impulsa una campaña de 60 días.

“Sabemos que tenemos que tomar medidas enérgicas contra esta pieza criminal. Y así estaremos trabajando juntos Panamá y Colombia estarán a la cabeza en términos de poner en práctica estos esfuerzos de lucha contra el contrabando de persona”, expresó.

Este plan no es nuevo, el 14 de febrero pasado, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reunió en Colombia con funcionarios de ese país y de Panamá, para establecer una ruta de acción ante el creciente problema migratorio.

Mayorkas se reunió este martes en la ciudad de Panamá con los cancilleres de Panamá, Janaina Tewaney, Colombia, Álvaro Leyva.

Yesterday in Panama, the U.S., Panama, and Colombia agreed to launch a campaign to stop vulnerable migrants from entering the Darien and being victimized, often killed, by ruthless smugglers. pic.twitter.com/Cr3tSApTHp

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) April 12, 2023