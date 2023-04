VIDEOS: CdMx acusa a Alcaldesa de violar la Ley por “discriminación” contra migrantes

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Los tapiales y rejas metálicas que colocó la Alcaldía Cuauhtémoc en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, luego de que migrantes fueron trasladados a un albergue temporal en Tláhuac, no es legal y se hizo sin ningún permiso, aseguró el Gobierno de la Ciudad de México.

“No está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la Alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto. Yo decía cuánta gente por humanidad ayuda a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación, agua, entonces lo que se quiere es como ‘no queremos ver a los migrantes’, pues eso no es una solución, lo que tenemos que hacer es quitar el campamento de ahí y es el trabajo que se ha hecho con Migración, con Comar en el albergue que está en Tláhuac. Eso es lo que hay que hacer, esa es la visión, no tapar para no verlos. No es lo legal que haya un tapial ahí, no tiene ningún permiso”, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada por el tapial en el lugar.