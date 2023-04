Sandra Cuevas no tiene permiso para remodelar plaza que es patrimonio: Martí Batres

Martí Batres indicó que en días pasados la Alcaldía Cuauhtémoc solicitó a la Seduvi la autorización de una serie de obras en la zona, la dependencia se encontraba analizando los documentos cuando Sandra Cuevas, sin haber recibido respuesta ni autorización de las autoridades correspondientes, ordenó la instalación de vallas, tapiales y rejas metálicas.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- La Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra Cuevas, no cuenta con las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para realizar trabajos de remodelación en la Plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez, afirmó Martí Batres, Secretario de Gobierno capitalino.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario afirmó que al tratarse de un patrimonio cultural, la Plaza Giordano Bruno no puede ser sometida a ningún tipo de trabajo u obra sin previa autorización de las autoridades correspondientes.

“La Alcaldía sin tener las facultades legales para hacerlo rodeó la Plaza Giordano Bruno y anunció unas obras, no sólo las anunció, sino que se dispuso a ejecutar esas obras, pero no puede hacerlo por varias razones, no es una razón de que se le impida hacer su trabajo, no es cuestión de un capricho de la Jefa de Gobierno, sino que esta Plaza Giordano Bruno: uno, es un bien público; dos, es patrimonio cultural de la Ciudad de México; tres, es patrimonio cultural de la nación; cuatro, es área de conservación patrimonial y cinco, sólo corresponde autorizar intervenciones y modificaciones en este sitio a la Seduvi a nivel local y al Instituto nacional de Bellas Artes y Literatura a nivel federal”.

Ante los reclamos de la Alcaldesa Sandra Cuevas a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Martí Batres afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene interés alguno en tener una confrontación con los alcaldes, pero dejó claro que la actual administración tiene responsabilidades e intervendrá siempre que sea necesario.

“No es nuestro interés tener una confrontación con ninguna alcaldía, de hecho no lo buscamos, pero sí tenemos responsabilidades, nosotros caeríamos en una omisión si dejamos que sea afectado el patrimonio cultural, si el patrimonio cultural de la ciudad es intervenido, modificado sin que existan las autorizaciones correspondientes nosotros estaríamos cayendo en una omisión delicada, por eso tuvimos que intervenir cuando se empezó a dañar el piso de Garibaldi y tuvimos que intervenir ahora como gobierno, no porque busquemos una confrontación con la Alcaldía Cuauhtémoc pero sí tenemos responsabilidades que cumplir, es nuestra responsabilidad cuidar este patrimonio”.

Martí Batres indicó que en días pasados la Alcaldía Cuauhtémoc solicitó a la Seduvi la autorización de una serie de obras en la zona, la dependencia se encontraba analizando los documentos cuando Sandra Cuevas, sin haber recibido respuesta ni autorización de las autoridades correspondientes, ordenó la instalación de vallas, tapiales y rejas metálicas.

“La Alcaldía ingresó un documento en el que solicitó hacer una serie de obras, lo ingresó a Seduvi, pero la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no lo había contestado, lo estaba analizando cuando la Alcaldía empieza a hacer un conjunto de maniobras para rodear esta plaza, entonces se procedió por parte de las secretarías de gobierno, de Seduvi, de Secretaría de Obras a hacer el retiro de este envallado que estaba dañando un patrimonio cultural. El Gobierno de la Ciudad procedió de acuerdo a la ley a detener una decisión contraria a la ley que había tomado la Alcaldía Cuauhtémoc, tan sencillo como eso”.

El pasado lunes, autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc cercaron la Plaza Giordano para “rehabilitarla”, luego de que personas varios migrantes que se encontraban en este lugar fueran trasladados a un albergue que el Gobierno de la Ciudad de México habilitó en la demarcación de Tláhuac.

La Alcaldesa Sandra Cuevas afirmó que la plaza “está totalmente olvidada así como muchos de los espacios que hemos estado transformando, en la Alcaldía Cuauhtémoc”. Sin embargo los vecinos rechazaron esta versión y ellos mismos denunciaron que era un pretexto para desplazar a los migrantes.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno capitalina y la Seduvi dieron a conocer el cumplimiento de un operativo conjunto en el que también participaron la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para retirar tapiales y rejas metálicas de la Plaza Giordano Bruno.

Las autoridades capitalinas denunciaron que durante el retiro ordenado de tapiales, trabajadores sufrieron agresiones físicas por parte de personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, situación que requirió la intervención de personal de la SSC que acordonó el espacio.

Martí Batres recordó en la entrevista con Los Periodistas que esta no es la primera ocasión que la Alcaldía Cuauhtémoc trata de intervenir un espacio público sin previa autorización: en agosto de 2022 Sandra Cuevas presentó su proyecto para renovar la Plaza Garibaldi, el cual fue desechado por el Gobierno capitalino.

“Tenemos un antecedente cuando un día la Alcaldía Cuauhtémoc empezó a desmontar el piso de Garibaldi sin tener la autorización de la autoridad del Centro Histórico, el Instituto de Bellas Artes, de Seduvi y otras autoridades, no se puede proceder así. No es que una autoridad por el hecho de ser elegida pueda hacer lo que quiera en el momento que quiera, hay determinadas normas y hay competencias y cada una de las autoridades tiene determinadas competencias, estamos hablando de inmuebles que tienen ciertas características jurídicas, estructurales, históricas que no se puede alterar por la simple voluntad de una persona”.

Esta tarde, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sostuvo lo mismo: que los tapiales y rejas metálicas colocados en la Plaza Giordano Bruno por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc fue sin autorización de las autoridades capitalinas y descartó que el retiro de las mismas esté relacionado con un conflicto personal con Sandra Cuevas.

“No está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la Alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto. Yo decía cuánta gente por humanidad ayuda a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación, agua, entonces lo que se quiere es como ‘no queremos ver a los migrantes’, pues eso no es una solución, lo que tenemos que hacer es quitar el campamento de ahí y es el trabajo que se ha hecho con Migración, con Comar en el albergue que está en Tláhuac. Eso es lo que hay que hacer, esa es la visión, no tapar para no verlos. No es lo legal que haya un tapial ahí, no tiene ningún permiso”, dijo esta tarde la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado