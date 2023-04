EU no presentará cargos contra sospechoso de matar a mujer estadounidense en México

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EU (AP).— El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que las autoridades federales en Carolina del Norte no entablarán acciones federales contra una persona sospechosa de haber asesinado el año pasado a una mujer de la zona metropolitana de Charlotte mientras estaba de vacaciones en México.

Los fiscales federales dijeron que presentaron los resultados de su investigación a la familia de Shanquella Robinson, quien aparece siendo golpeada en un complejo turístico de San José del Cabo en un video que se viralizó el otoño pasado.

Cuando el video circuló por las redes sociales, surgieron sospechas de que los propios compañeros de viaje de Robinson podrían haberla asesinado.

Justice for Shanquella Robinson 💔💔 !!!! WATCH WHO YOU CALL YOUR FRIENDS! A snippet of what TRULY happened in mexico foh . alcohol poisoning my ass!! THAT IS Daejane Jackson fighting her !!!#shanquellarobinson #justiceforshanquella pic.twitter.com/lJXk85cimx

