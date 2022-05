iPhone podría cambiar cable Lightning por USB tipo C en 2023, asegura analista

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 12 de mayo (La Opinión).- Apple podría estar trabajando para cambiar los puertos de sus teléfonos iPhones a partir de 2023 dejando atrás la tecnología Lightning, dando paso al estándar USB-C. La información fue dada a conocer por el analista Ming-Chi Kuo.

El experto señaló que este cambió permitiría que los nuevos iPhone cuenten con tasas de transferencia de archivos y de carga significativamente mayores a las que disponen actualmente estos terminales.

It's expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple's ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market's focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories' adoption of USB-C ports.

