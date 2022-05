Ari Borovoy bromea con candidatura a Diputado para anunciar concierto con Gribaldi

El cantante y productor apareció junto con los integrantes de Garibaldi Sergio Mayer, Luisa Fernanda, Víctor Noriega y Charly López para anunciar la participación especial del grupo en el concierto del “90’s Pop Tour” en la CdMx.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Después de que Ari Borovoy, integrante de OV7, destapara sus intenciones políticas para ser candidato a Diputado, reveló que se trataba de una estrategia para promocionar la presentación especial del grupo Garibaldi en el “90’s Pop Tour”.

“Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo si voy, pero al @90sPopTour … ¡BIENVENIDOS @GaribaldiLive!”, escribió el productor en su cuenta de Twitter acompañado de un video.

Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo si voy, pero al @90sPopTour…

¡BIENVENIDOS @GaribaldiLive! 🔥🔊 🔊 🔊😂😂😂 pic.twitter.com/WiMAHhJjNG — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

El material arranca con la forma en que concluyó el video pasado donde presuntamente anunciaba su candidatura como Diputado; sin embargo, es interrumpido por Sergio Mayer, Charly López, Luisa Fernanda y Víctor Noriega.

“¿Pero de qué estás hablando? No, no papá: no tienes idea de lo que te vas a meter, olvídalo”, le dice Sergio Mayer, quien fue Diputado por Morena.

Después de ello, tanto Luisa Fernanda como Charly López, enfatizan que mejor acudan al espectáculo “90’s Pop Tour”, donde el propio grupo Garibaldi formará parte y se presentará el 16 de junio en la Arena Ciudad de México.

La nueva alineación incluye a Kabah, Magneto, JNS, Erik Rubín, Benny Ibarra, Lynda, Sentidos Opuestos y Ana Torroja.