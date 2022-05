OTAN está dispuesta a integrar a Finlandia de forma “rápida” si solicita su ingreso

Bruselas, 12 may (EFE).- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró hoy que la Alianza está dispuesta a integrar a Finlandia de forma “rápida” si solicita su ingreso, después de que hoy los dirigentes del país nórdico hayan dado su apoyo a entrar en la organización en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.

“Acojo con satisfacción la declaración conjunta del Presidente [finlandés, Sauli] Niinistö y de la Primera Ministra, [Sanna] Marin, apoyando la solicitud de ingreso en la OTAN sin demora”, indicó Stoltenberg en un mensaje a la prensa, en el que hizo hincapié en que las puertas de la Alianza Atlántica “están abiertas”.

Stoltenberg recalcó que la opción de entrar en la OTAN es una “decisión soberana de Finlandia, que la OTAN respeta plenamente”.

I spoke with President @ZelenskyyUa and reiterated Finland's firm support for Ukraine. I informed him of Finland's steps towards NATO membership and he expressed his full support for it. pic.twitter.com/AubTdsDq9I

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 12, 2022