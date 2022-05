¿Qué pasó en Michoacán? AMLO: Cayeron narcos y laboratorio, y se evitó una matanza

Ayer circuló un video que mostró a elementos del Ejército mexicano cuando fueron perseguidos y expulsados por convoyes de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa diaria que los elementos del Ejército perseguidos y expulsados en Michoacán encontraron laboratorios de producción de droga y que evitaron un enfrentamiento.

El mandatario reconoció la “actitud responsable” de los elementos del Ejército y presumió el cambio de política de gobiernos pasados con su actual administración.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. No le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad. No me va a temblar la mano’, cuando estaba de por medio la vida de otros”, sostuvo.

Además, destacó que los elementos del Ejército fueron perseguidos porque los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no querían que entraran en los territorios donde tenían sus laboratorios de producción de droga.

¿Se acuerdan del video donde presuntos miembros de la #CJNG corren a elementos de la SEDENA? Pues el presidente López Obrador afirmó que los elementos fueron "muy inteligentes" porque además también cuidan a los integrantes de las bandas, son seres humanos. pic.twitter.com/RWR40CGz9R — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 12, 2022

“Para mí, fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos? Porque no querían que se entrara a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después”, reveló el Presidente.

“Se concluyó la persecución, se pidieron los refuerzos, se entró a la zona, y se encontraron laboratorios. […] Se desplegaron como 300 o 400 elementos y se evitó el enfrentamiento [armado], asesinatos, muertes”, añadió.

“Ellos [Ejército] ya saben cómo tienen que actuar, cada vez hay más conciencia de la protección de la vida. […] Era el pensamiento dominante de enfrentar la violencia con la violencia. […] Nosotros decimos ‘no’, porque nos vamos a quedar todos chimuelos y tuertos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Finalmente, López Obrador aseguró que su Gobierno ha atendido las causas y explicó que con la “política antipopular, entreguista, corrupta” de administraciones pasadas era inevitable que se desatara la desigualdad y la violencia.

“Lo que nunca hicieron los corruptos, nunca atendieron a los jóvenes, nunca atendieron a la gente humilde. […] Se dedicaron a robar, entonces cómo no se iba a desatar la desigualdad y la violencia. Hubiera sido raro que con toda esa política antipopular, entreguista, corrupta, que no hubiese violencia. Además, con autoridades corruptas”, dijo el Presidente.

Ayer circuló un video que mostró a elementos del Ejército mexicano cuando fueron perseguidos y expulsados por convoyes de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán.

La impunidad con que opera el CJNG en Nueva Italia, Michoacán les da la libertad de corretear al ejército mexicano, quienes huyen para salvar su vida!

Mientras tanto, el viejo PNDJO hace berrinche porque no invitan a sus amigos dictadores a una Cumbre! #HijosDeMx #MxEsNuestro pic.twitter.com/ErF4XdMS54 — William Wallace (@WWBraveheart) May 11, 2022

En un video de 27 segundos se ve a la gente armada en varias camionetas que persigue a los militares sobre la carretera que va de la Autopista Siglo 21 hacia Apatzingán.

En el clip se logra ver cómo los militares salen disparados en las proximidades a la glorieta de Cuatro Caminos para evitar la confrontación.

De acuerdo con La Verdad Juárez, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo con mayor presencia criminal en el país, al documentarse que tiene actividades en 23 estados, de acuerdo con la base de datos que construyó a partir de información obtenida en fuentes abiertas (noticias y comunicados oficiales).

A ese grupo le siguen el Cártel de Sinaloa, con presencia en nueve estados; Cártel del Noroeste y la Nueva Familia Michoacana con presencia en ocho estados cada uno de ellos; Los Zetas, en cinco entidades, y Guerreros Unidos, en cuatro.

-Con información de La Verdad Juárez