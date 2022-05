Marte tuvo agua mucho tiempo y aún hay minerales hidratados, descubre rover chino

Madrid, 12 May. (EUROPA PRESS) – Datos del rover chino Zhurong ofrecen nueva evidencia de que hubo agua en Marte en el pasado y hay minerales hidratados en el planeta rojo, que pueden explotarse potencialmente en misiones tripuladas.

Los hallazgos contribuyen a un creciente cuerpo de signos reveladores que sugieren que las actividades de agua líquida pueden haber persistido mucho más tiempo en Marte de lo que se pensaba anteriormente.

New paper from our group, presenting new findings by Zhurong rover of Mars Tianwen-1 mission.

Zhurong reveals recent aqueous activities in Utopia Planitia, Mars https://t.co/KPa8IFFOuZ pic.twitter.com/baUUI1w7Ds

— Steve Yang Liu (@SteveYangLiu) May 12, 2022