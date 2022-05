SSPC: No hay indicios de que periodistas fueran asesinados recientemente por su labor

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó esta mañana que ya se tienen identificados a probables responsables del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Quiero señalar que ya se tienen identificados a probables responsables, pero que por un asunto de debido proceso y sobre todo para que no se sustraigan de la acción de la justicia, no podemos dar cuenta, pero esperamos tener noticias al respecto muy pronto”, dijo Ricardo Mejía en conferencia de prensa matutina.

No obstante, el funcionario de seguridad aseguró que tanto la muerte del comunicador como las de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi, y de la reportera Sheila Johana García Olivera, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, no están ligadas a su labor periodística.

La causa de la muerte del periodista y columnista Luis Enrique fue traumatismo craneoencefálico como consecuencia de golpes contusos, detalló Berdeja. Asimismo, dijo que “se pudo determinar que Enrique Ramos presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda”.

“Comentar que el periodista no se había incorporado al Mecanismo de Protección de Periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación [Segob]. No se descarta ninguna línea de investigación, pero con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”, indicó el Subsecretario respecto al caso de Luis Enrique.