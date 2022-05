Por primera vez, científicos logran cultivar plantas en muestras de suelo lunar

Londres, 12 may (EFE).- Un equipo estadounidense de científicos ha logrado por primera vez cultivar plantas en muestras de regolito lunar, lo que supone un avance de cara a hacer más autosuficientes las misiones espaciales en el futuro.

Para su experimento, cuyos resultados se publican este jueves en Communications Biology, compararon la evolución de semillas de Arabidopsis thaliana, un tipo de berro nativo de Eurasia y África, en ese suelo lunar y en varias muestras de ceniza volcánica de la Tierra, que presenta unas características similares.

Los investigadores comprobaron “con sorpresa” que las plantas germinaban en el regolito -lo que supone un hito histórico-, si bien constataron que crecían peor que en la ceniza terrestre.

UF scientists have made history as the first to grow plants in lunar soil, using just a few teaspoons from @NASA’s #Apollo missions. @UF_IFAS’ tiny lunar garden will help pave the way for life on the moon. 🌕 🌱 pic.twitter.com/hB3XaMm6jh

— FLORIDA (@UF) May 12, 2022