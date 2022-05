EU llega al millón de personas muertas por la COVID-19; Biden lamenta “trágico hito”

Washington, 12 may (EFE).- El Presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó este jueves el “trágico hito” alcanzado por el país al llegar al millón de fallecidos por la pandemia de la COVID-19.

Así lo indicó el mandatario en un comunicado, en el que da ya por hecho que Estados Unidos ha alcanzado esa cifra, aunque instituciones que hacen esta cuenta aún no la han confirmado, como es el caso la Universidad Johns Hopkins, que en sus datos de este jueves habla de 998 mil 997 fallecidos hasta el momento.

“Hoy marcamos un trágico hito: un millón de vidas perdidas por la COVID-19 […] Cada una de ellas una pérdida irreparable”, aseguró Biden.

In remembrance of today’s tragic milestone, I’ve ordered the United States flag to be flown at half-staff in memory of the one million American lives lost to COVID-19. pic.twitter.com/QZMjPPlB0z

El mandatario reconoció que Estados Unidos ha cambiado “para siempre” por el impacto de la pandemia.

“Debemos mantenernos vigilantes contra esta pandemia y hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible, mediante más test, más vacunas y tratamientos como sea posible”, agregó.

Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos por la pandemia de la COVID-19.

Aunque fue uno de los primeros en comenzar la administración de las vacunas, la tasa de inmunización se ha estancado en poco más del 65 por ciento de su población, lo que ha provocado la preocupación entre las autoridades.

Precisamente este jueves, Estados Unidos es uno de los convocantes de la segunda cumbre mundial sobre la COVID-19.

En este encuentro, que como el primero será de carácter virtual, participan numerosos países además organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).

As long as COVID-19 is present in one country, it impacts all of us. This morning I join @USAmbUN at the Second Global COVID Summit to discuss our path forward. Tune in. https://t.co/BiSN2peafu

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 12, 2022