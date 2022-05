Pixel Watch, Pixel Buds Pro, Pixel 6a… Aquí las novedades de la Google I/O 2022

Washington, 12 may (EFE/AS).- Google anunció este miércoles dos productos que sacará al mercado en otoño: su primer reloj inteligente, bautizado Pixel Watch y con un diseño circular, y un nuevo modelo de su línea de teléfonos Pixel, el Pixel 7.

El primer reloj inteligente de la compañía del buscador de Internet era un secreto a voces dentro de la industria, e incluso se habían filtrado ya imágenes y características del dispositivo a la prensa.

A diferencia del Apple Watch, el reloj de Google es circular y abombado con un botón lateral, e integra la tecnología de Fitbit, la empresa de tecnología para deporte y salud que Alphabet (matriz de Google) adquirió en 2021.

El dispositivo está fabricado con acero inoxidable reciclado y usa el sistema operativo Wear OS 3 que permite llevar a cabo acciones como leer mensajes de texto y consultar aplicaciones de navegación.

Si el reloj inteligente y el nuevo teléfono no saldrán hasta otoño, para el otro producto de Google adelantado este miércoles, una tableta que operará con sistema Android, habrá que esperar incluso más, hasta el año que viene.

#GooglePixelWatch with @Fitbit means:*

⏱ Fitness tracking with Active Zone Minutes**

💪 Stats, progress, & personal fitness goals

🫀 Continuous heart rate tracking**

💤 Sleep tracking & more

—all at your fingertips.#GoogleIO pic.twitter.com/dg6DBskXrz

— Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022