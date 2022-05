TMZ difunde VIDEO del arresto de Ezra Miller tras agredir a pareja en Hawái

La polémica persigue al estadounidense, que en 2011 fue arrestado por un delito de posesión de drogas y en 2020 se convirtió en el blanco de las críticas cuando salió a la luz un video en el que aparece agrediendo a una mujer.

Madrid, 12 de mayo (Europa Press).- El pasado marzo Ezra Miller fue detenido en Hilo (Hawái) por un altercado en un karaoke. El actor intentó quitarle un micrófono a una mujer y se abalanzó sobre un hombre, por lo que fue acusado de acoso y desorden público. Tras pagar una fianza de 500 dólares, el intérprete de The Flash fue liberado. Ahora han salido a la luz unas imágenes del arresto tras el incidente.

En el clip, publicado por TMZ, se ve a las autoridades arrestando a la estrella de Animales Fantásticos mientras le hacen preguntas sobre lo ocurrido. El hombre al que supuestamente atacó alega que Miller le escupió. “No, él me agredió y empecé a grabar. Déjame que te enseñe el video. He sido agredido en este bar dos veces. Me grabo a mí mismo cuando soy agredido para NFTs y criptoarte”, cuenta el actor a los agentes.

Es entonces cuando Miller levanta la voz a un policía. “Dime tu nombre y tu número de placa”, repite en varias ocasiones. “¿Estoy arrestado por desorden público? He sido agredido. Ese tío del bar declaró ser nazi, lo tengo grabado y él me atacó. La novena enmienda me da el derecho de no ser ilegalmente perseguido por un crimen del que no soy culpable. Reclamo mis derechos de la cuarta enmienda a no ser registrado e incautado sin una causa probable que no podréis defender en un tribunal”, añade, además de pedir a las autoridades que no toquen su anillo de The Flash.

Ezra Miller needs irrefutable evidence of the alleged N a z ! attacking Ezra FIRST, resulting in Ezra responding in self defense. As a Man of African Descent, I can appreciate smacking around a rac!st, but it’s still illegal if NOT done in self defense. pic.twitter.com/p37E1hXL2a — The Nu Geekz (@TheNuGeekz) May 12, 2022

Mientras el intérprete es registrado, continúa mencionando la cuarta enmienda. “Apelo a la cuarta enmienda. Eh, acabas de tocarme el pene. Por favor, no hagas eso. Soy transgénero y no binario, no quiero que me registre un hombre”, grita Miller, a quien le quitan finalmente su anillo. “Por favor, no me lo quitéis, el anillo de The Flash significa mucho para mí. Tiene mucho valor”, asegura.

Horas después de su detención en Hilo, Miller amenazó de muerte a una pareja, que solicitó una orden de alejamiento contra él. En abril, de nuevo fue arrestado por agresión en Pahoa (Hawái). La polémica persigue al estadounidense, que en 2011 fue arrestado por un delito de posesión de drogas y en 2020 se convirtió en el blanco de las críticas cuando salió a la luz un video en el que aparece agrediendo a una mujer. A esto se suma el controvertido clip que colgó en Instagram en enero de 2022 en el que aparece amenazando a una rama del Ku Klux Klan en Beulaville (Carolina del Norte).

