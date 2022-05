Expertos celebran la primera FOTO de Sagitario A*, que cambia percepción del universo

Madrid, 12 may (EFE).- Un anillo -o más bien una rosquilla- anaranjado pero no perfectamente esférico y con tres puntos más fuertes de luz; los científicos tienen claro que la histórica imagen que hoy desvelaron del agujero negro de la Vía Láctea (Sagitario A*) va a transformar la concepción del Universo.

Una idea compartida por los científicos que hoy intervinieron en Madrid en un acto institucional y rueda de prensa posterior para dar a conocer y poner en valor el revolucionario éxito que logró el Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en inglés).

Descrito como un “monstruo” gravitacional del que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, los científicos que participaron hoy en Madrid lanzaron, entre bromas, un mensaje tranquilizador: “El agujero está lo suficientemente lejos como para no suponer ningún peligro para la Tierra”.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9

— Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 12, 2022