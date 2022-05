Zelenski está dispuesto a hablar con Putin “sin ultimátum”; “queremos la paz”, dice

Roma, 12 may (EFE).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está “dispuesto a hablar” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, “pero sin ultimátum“, y también para un intercambio con Moscú que permita “salvar a los vivos y sacar a los muertos” de la acería Azovstal, dice en una entrevista televisiva que será emitida este jueves por la noche y de la que los medios italianos publicaron un adelanto.

Zelenski sostiene en la televisión pública RAI que las negociaciones con Moscú son difíciles porque “todos los días los rusos ocupan pueblos, mucha gente ha dejado sus casas, ha sido asesinada por los rusos” y los ciudadanos ucranianos están sufriendo “torturas y asesinatos”, lo que “complica mucho las cosas”.

Sobre la situación de Azovstal, el Presidente ucraniano afirma: “Estamos haciendo todo lo posible, hemos dado la información a los rusos; Suiza y Turquía participan en este asunto, y también hablé con el Presidente de Finlandia [Sauli Niinistö], que hablará con Putin”.

Justifica que el ejército ruso debe salir del país cuanto antes y responder por lo que ha hecho, y rechaza que se pueda buscar “una salida para Rusia”: “Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del Presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando” con sus territorios.

En este sentido, asegura que en ningún momento se ha planteado “reconocer la independencia de Crimea”, anexionada por Rusia en 2014, y sostiene que Crimea “siempre ha sido territorio ucraniano”.

“Ucrania quiere la paz, cosas muy normales como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, las tradiciones de la gente, el idioma. Pueden ser cosas triviales pero han sido violadas por Rusia y deben ser devueltas”, apunta, al tiempo que señala que los ucranianos deben ganar el conflicto porque “no tienen derecho a perderlo tras las decenas de miles de muertos” que se han producido.

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of 🇫🇮 to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine's European integration. And 🇺🇦 – 🇫🇮 defense interaction.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022