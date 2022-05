EU compartirá a OMS patente de tecnología clave para fabricar vacunas contra la COVID

Washington, 12 may (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves que compartirá la patente de una tecnología clave para fabricar vacunas de la COVID-19 con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que puede ayudar a otros países a desarrollar sus propias dosis.

Así lo anunció el Presidente estadounidense, Joe Biden, durante su intervención en la segunda cumbre mundial sobre la COVID-19, que se celebra de manera virtual y está copresidida por Estados Unidos, Belice, Alemania, Indonesia y Senegal.

“Vamos a poner a disposición (de la OMS) tecnologías de salud que son propiedad del Gobierno de Estados Unidos, incluida la de la proteína S estabilizada, que se ha usado en muchas vacunas de la COVID-19”, dijo Biden en un discurso grabado en video y emitido durante la cumbre.

WHO’s #COVID19 Technology Access Pool and the @MedsPatentPool finalized a licensing agreement with the United States @NIH for the development of several innovative therapeutics, early-stage vaccines and diagnostic tools for COVID-19 https://t.co/7RthnyRwPJ pic.twitter.com/sQEsJzIYPQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 12, 2022