Incendio consume decenas de casas en California, EU; hay sequía y no da tregua

Los Ángeles, 12 mayo (EFE).- Más de 20 casas, algunas de ellas mansiones multimillonarias, han sido destruidas en la comunidad costera de Laguna Nigel, California, por un incendio alimentado por fuertes vientos y la vegetación seca debido a la persistente sequía que afecta gran parte del oeste de Estados Unidos.

Unas 24 casas han sido dañadas o destruidas hasta el momento, de acuerdo con Katrina Foley, integrante de la Junta de Supervisores del Condado de Orange.

La funcionaria precisó en Twitter que el fuego ha consumido unas 81 hectáreas de vegetación.

Bomberos de diversas agencias trabajaron durante toda la noche y continúan esforzándose por salvar casas de las llamas.

Un bombero resultó herido combatiendo el incendio y fue hospitalizado, de acuerdo con fuentes oficiales. No se ha precisado la condición del lesionado.

El Monitor de Sequía reportó hoy que la sequía extrema se expandió de 40 a 60 por ciento de California en la última semana.

Este servicio, una asociación del Centro Nacional de Mitigación de Sequías en la Universidad de Nebraska en Lincoln y diversas agencias federales, detalló que el periodo de enero a abril representó los cuatro primeros meses más secos de que se tienen registros en el estado.

Las dos mayores reservas de agua de California están ya en niveles críticamente bajos, y la temporada seca apenas comienza.

Señala que nueve grandes incendios actualmente afectan la región, incluyendo el Hermits Peak Fire, que ha consumido aproximadamente 204 mil acres (82 mil 556 hectáreas) y está contenido en el 43 por ciento en las Montañas Sangre de Cristo, al noreste de Santa Fe (Nuevo México).

