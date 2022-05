Dos ejecutivos de Twitter salen de la compañía tras compra de red por Elon Musk

Nueva York, 12 de mayo (EFE).– Dos altos ejecutivos de Twitter saldrán de la compañía, que ya lo ha informado a sus empleados en una nota interna en la que también se anunció a sus sustitutos, un cambio que ocurre en medio de la compra de la plataforma por el multimillonario Elon Musk por un costo de 44 mil millones de dólares.

De acuerdo con el diario The New York Times, que obtuvo copia del documento, el gerente general de Twitter, Kayvon Beykpour, dejará su cargo y será sustituido por Jay Sullivan, gerente general interino del producto de consumo, según informó en el memorando Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter.

“La verdad es que no fue así cómo ni cuándo imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión. Parag me pidió que me fuera después de decirme que quiere llevar al equipo en una dirección diferente”, agregó en un extenso hilo en el que también felicita a su sucesor.

The truth is that this isn’t how and when I imagined leaving Twitter, and this wasn’t my decision. Parag asked me to leave after letting me know that he wants to take the team in a different direction.

