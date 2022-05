VIDEO: Billy Álvarez reaparece tras 2 años de estar prófugo; explicará acusaciones

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del club deportivo Cruz Azul, reapareció en un video que circula en redes sociales por primera vez desde que fue acusado de lavado de dinero.

Billy Álvarez, quien ocupó la dirigencia del equipo durante más de 30 años, explicó que dará su versión acerca de las acusaciones que existen en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo al inicio de la grabación, que dura poco más de dos minutos.