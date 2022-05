Rafael Nadal cae en Italia por lesión de pie; podría perderse el Abierto de Francia

El astro español del tenis ha roto un récord al ser coronado 13 veces en Roland Garros; Rafa Nadal podría perderse el abierto de Francia por una lesión en el pie.

Por Andrew Dampf

ROMA, 12 de mayo (AP).- A sólo 10 días de que inicie el Abierto de Francia, Rafael Nadal está padeciendo de nuevo por una lesión.

El español acusó la dolencia en un pie hacia el final del encuentro que perdió el jueves por 1-6, 7-5, 6-2 ante Denis Shapovalov en la tercera ronda del Abierto de Italia.

En un momento del encuentro, el tenista español, de 35 años, caminó y se inclinó en la caja de toallas, antes de hacer una mueca de dolor. También cojeó entre distintos puntos.

Nadal se perdió una gran parte de la actividad del año pasado debido a una lesión en el pie izquierdo.

“Hacia la mitad del segundo set sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión”, recalcó el mallorquín. “No quiero quitarle nada a Shapovalov, jugó bien hoy, el mérito es suyo. Pero me era imposible jugar”.

Nadal regresó a la Gira de la ATP la semana pasada tras sufrir una fisura en las costillas que lo dejó fuera seis semanas tras un magistral inicio del año que incluyó su 21er título de Grand Slam en Australia para establecer un nuevo récord.

“Veremos cómo va en los próximos días, en las próximas semanas. No es un momento fácil para mí”, reconoció.

El astro capituló la semana pasada en los cuartos de final del Abierto de Madrid ante Carlos Alcaraz, su compatriota de 19 años.

“Juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad. Vivo tomando muchos analgésicos solo para poder entrenar todos los días y no puedes seguir así por mucho tiempo”, explicó Nadal. “No pretendo estar en perfectas condiciones, solo espero poder salir al campo”.

Nadal se ha coronado 13 veces en Roland Garros, un récord.

También el jueves, la número uno del ranking Iga Swiatek debió exigirse al imponerse 6-4, 6-1 ante la bielorrusa Victoria Azarenka para avanzar a los cuartos de final y estirar a 25 su racha de victorias.

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A tratar de hacerlo de la mejor manera posible 💪🏻 Nos vemos en Madrid 😉 pic.twitter.com/tiD5m6lWle — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

Azarenka, exnúmero uno del mundo, se adelantó 3-0. Pero Swiatek encadenó cinco juegos seguidos en un intenso primer set que tomó 1 hora y 20 minutos.

“No andaba bien con mi primer saque”, dijo la polaca Swiatek. “Pero estoy feliz por ganar el primer set a lo feo y mejorar en el segundo. Eso me da la confianza de cuando mi tenis no está al 100%, me las arreglo para ganar los partidos”.

En contraste, el número uno mundial Novak Djokovic no pasó sobresaltos al despachar 6-2, 6-2 a Stan Wawrinka, quien disputaba apenas su segundo torneo tras un par de cirugías en el pie izquierdo.

Con 1 hora y 14 minutos, Djokovic liquidó su compromiso más rápido que el primer set entre Swiatek and Azarenka.

Djokovic, cinco veces campeón en Roma, se las verá ahora con el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien puso fin a la marcha del estadounidense Marcos Girón al imponerse por 6-3, 6-2. Será el primer duelo entre Djokovic y Auger-Aliassime en la gira.

Defensora del título en Roma, Swiatek intenta conquistar su quinto torneo consecutivo.

La última jugada con una racha de triunfos más larga fue Serena Williams, quien enlazó 27 entre 2014 y 2015.

“[La racha] me tiene sin cuidado porque cada partido es diferente”, dijo Swiatek. “He jugado mal en muchos partidos, aunque pude ganarlos. Cualquier cosa puede pasar. Cada partido tiene una historia distinta”.

El excepcional momento de Swiatek la tiene como la gran favorita para proclamarse por segunda vez campeona del Abierto de Francia.

Como muestra de la dificultad que tuvo Swiatek para preservar el saque en la pista de arcilla del Foro Itálico, debió disputar más del doble de puntos con su servicio que Azarenka — 98-47.

Swiatek se las verá ahora con la canadiense Bianca Andreescu. La campeona del Abierto de Estados Unidos de 2019 dio cuenta 6-4, 6-4 de la croata.

Además, la bielorrusa Aryna Sabalenka (3ra cabeza de serie) superó 6-1, 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula, finalista del Abierto de Madrid la semana pasada.

En el cuadro masculino, el griego Stefanos Tsitsipas reaccionó para eliminar al ruso Karen Khachanov por 4-6, 6-0, 6-3. Tsitsipas sumó su 29na victoria este año, la mayor cantidad en la gira.

El alemán Alexander Zverev, campeón del torneo en 2017 y que también viene de alcanzar la final de Madrid, derrotó 6-3, 7-6 (5) al australiano Alex De Miñaur.