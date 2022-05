El juego entre Rams y Bills abrirá la temporada 2022 de la NFL

Madrid, 12 de mayo (EFE).- La NFL anunció este jueves que la visita de los Buffalo Bills a los campeones Los Angeles Rams inaugurará la semana uno de la temporada 2022 el jueves 8 de septiembre.

#Kickoff2022 is going to be UNREAL. 🔥👀@BuffaloBills | @RamsNFL

📺: 2022 NFL Schedule Release — 8pm ET on @nflnetwork pic.twitter.com/LxCj2U9ayk

— NFL (@NFL) May 12, 2022