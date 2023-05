NBA: Nuggets aplasta a Suns, le gana la serie 4-2 y se instala en la final del Oeste

Por David Brandt

PHOENIX (AP) — Hace dos años, los Suns de Phoenix barrieron a los Nuggets en la postemporada.

Esta vez, fue Denver quien asestó el golpe.

Nikola Jokic anotó 32 puntos como parte de otro triple doble, Jamal Murray añadió 26 unidades y los Nuggets avanzaron a la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2020 al apalear el jueves 125-100 a unos diezmados Suns.

“Cuando defendemos, cuando vamos a por el rebote, cuando corremos, cuando pasamos el balón, creemos que somos el mejor equipo de la NBA”, afirmó el entrenador de Denver, Michael Malone. “Y esta noche lo demostramos”.

Los Nuggets jugarán la final de conferencia por primera vez desde que cayeron ante los Lakers en cinco partidos en la burbuja de Florida durante la pandemia. Jamás han disputado las Finales de la NBA.

Denver, que avanzó como primer preclasificado del Oeste, se valió de una racha de 23-2 en las postrimerías del primer cuarto para tomar una ventaja de 44-26 y nunca volvió a mirar atrás.

Kentavious Caldwell-Pope —quien promedia 9,5 puntos por encuentro en los playoffs— anotó 17 en el primer periodo, mientras que Jokic añadió 14. Caldwell-Pope finalizó con 21 tantos y el serbio. que atinó 13 de sus 18 disparos de campo, añadió 12 asistencias y 10 rebotes.

