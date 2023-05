Hombre que mató a pasajero del metro de NYC es liberado a la espera de juicio (VIDEO)

ADVERTENCIA IMÁGENES FUERTES

Por Jake Offenhartz, Bobby Caina Calvan y Michael R. Sisak

NUEVA YORK (AP) — Un veterano de la infantería de Marina de Estados Unidos que mató a un pasajero agitado al aplicarle una llave de asfixia en el metro de la ciudad de Nueva York se entregó el viernes luego de que las autoridades lo acusaran de homicidio involuntario, casi dos semanas después del incidente.

La muerte de Neely provocó protestas, mientras que otros elogiaron a Penny como un héroe justiciero. Los abogados de Penny han dicho que su cliente actuó en defensa propia cuando inmovilizó a Neely en el suelo del vagón del metro con la ayuda de otros dos pasajeros y lo asfixió durante varios minutos.

Los abogados de la familia de Neely dijeron que el hombre —con antecedentes de enfermedad mental— no estaba lastimando a nadie y que no merecía morir. Una autopsia dictaminó que la muerte de Neely fue un homicidio debido a una compresión del cuello.

