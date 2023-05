Esteban Moctezuma envía carta a John Kennedy; le reclama sus “palabras vulgares”

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– La Embajada de México en Estados Unidos envió una carta al Senador John Kennedy en respuesta a “sus inaceptables comentarios” hacia México.

El Senador republicano causó polémica el día de ayer al asegurar que sin Estados Unidos, México “estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el patrio trasero”.

“Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año. Sin el pueblo estadounidense, México estaría, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el patrio trasero”, dijo mientras cuestionaba por qué el Presidente Biden no “hace una oferta que no podrá rechazar López Obrador” para que policías estadounidenses entren a territorio mexicano e intervengan en el combate a los cárteles de drogas.

— Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 12, 2023

La reacción de México no se hizo esperar y desde ayer el Canciller Marcelo Ebrard le respondió señalándolo de “racista e ignorante”. Incluso en la conferencia matutina de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema y exhibió el video del Senador.

“Decirle al Senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante, porque México es el país que más ha contribuido para impedir que lleven pastillas de fentanilo a EU. Es un hecho contundente y eso a México le ha costado vidas de muchas personas. (…) Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión, quizá su pregunta debería ser ‘¿por qué saliendo del Senado consigues fentanilo en EU?’ Es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en EU tienes fentanilo sin problema por todos lados”, reiteró.

Ebrard señaló que estos dichos son parte de una estrategia política, la cual surgió luego de que se aprobara en EU la ley para asegurar la frontera 2023 (aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara). Aprovechó para detallar que dicha legislación ordena que se termine la construcción del muro fronterizo que Donald Trump ordenó en su Gobierno, también establece una suerte de tercer país seguro (que a México se regresen todos los migrantes, sin ningún límite y sin necesidad de acuerdos entre ambos países), la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extrangeras.

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 12, 2023

Hoy en plena mañanera lo declaró como persona no grata. pic.twitter.com/Ip52jmOc8q

Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos, leyó esta tarde el contenido de la carta enviada formalmente al Senador republicano en rechazo a sus declaraciones.

El Embajador de México enumeró la relación que tienen ambos países en materia de turismo, cultura y economía. “Recordé a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México deseando conocer más nuestra cultura.Recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que dos millones de estadounidenses viven en México”.

Moctezuma puso como ejemplo a Louisiana, estado al que representa el Senador.

“Para sacarlo de su ignorancia, Louisiana vendió a México 40 mil millones de dólares el año pasado y le compró 15 mil millones de dólares, con un superávit para Louisiana. No creo que la gente de Louisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Louisiana, conocido principalmente por ser un crisol de culturas”, destacó.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2023

Al aclarar que el Senador John Kennedy no forma parte de la familia del expresidente John F. Kennedy, el Embajador le sugirió ofrecerle disculpas a los ciudadanos de Louisiana que viven en condiciones deplorables.

“Por el nivel moral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración alguna de su parte, sin embargo, hablando de las personas que sí viven bajo una zona en el traspatio en Louisiana usted les debe una disculpa también, ya que no viene así porque lo haya deseado, sino por problemas sociales y económicos que merecen ser considerados y a eso debería estarse dedicando un Senador. No obstante, en México nos quedamos con una Louisiana admirada e el mundo”, destacó.