Roger Corman, mentor de grandes cineastas y “rey de la serie B”, muere a los 98 años

Roger Corman era conocido por tener una gran habilidad para identificar el talento; contrató en su momento a aspirantes a cineastas como Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron y Martin Scorsese.

Por Bob Thomas y Amy Taxin

LOS ÁNGELES, 12 de mayo (AP).— Roger Corman, ganador de un Óscar y “rey de la serie B”, que ayudó a producir clásicos de bajo presupuesto como La tiendecita de los horrores y Attack of the Crab Monsters, y dio su primera oportunidad a muchos de las y los actores, y directores más famosos de Hollywood, ha muerto. Tenía 98 años.

Corman murió el jueves en su casa de Santa Mónica, California, según un comunicado publicado el sábado por su esposa y sus hijas.

“Era generoso, de buen corazón y amable con todos los que le conocieron”, indicó el comunicado. “Cuando se le preguntó cómo quería que se le recordara, dijo: ‘Yo era un cineasta, sólo eso'”.

Desde 1955, Corman ayudó a crear cientos de películas de serie B como productor y director, como Black Scorpion (El escorpión negro, en español), Bucket of Blood y Bloody Mama (Mamá sangrienta, en español). Tenía una gran habilidad para identificar el talento, por lo que contrató a aspirantes a cineastas como Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron y Martin Scorsese. Corman recibió un Óscar honorífico en 2009.

A running gag in Hollywood was that Roger Corman could negotiate the production of a film on a pay phone, shoot the film in the booth, and finance it with the money in the change slot.

“Hay muchas limitaciones asociadas a trabajar con un presupuesto bajo, pero al mismo tiempo hay algunas oportunidades”, dijo Corman en un documental de 2007 sobre Val Lewton, director de La mujer pantera, de la década de 1940, y otros clásicos de la cultura underground.

“Uno puede arriesgarse un poco más. Puede experimentar. Puede encontrar una forma más creativa de resolver un problema o representar un concepto”, dijo.

Las raíces de la era dorada de Hollywood de la década de 1970 se pueden encontrar en las películas de Corman.

Jack Nicholson hizo su debut en el cine como el personaje del título de la cinta de Corman de 1958 The Cry Baby Killer y se quedó en la compañía para hacer cintas de motociclistas, terror y acción, algunas de las cuales produjo y escribió. También Robert de Niro, Bruce Dern y Ellen Burstyn comenzaron sus carreras en películas de Corman.

RIP Roger Corman. A great movie maker and mentor. When I was 23 he gave me my 1st shot at directing. He launched many careers & quietly lead our industry in important ways. He remained sharp, interested and active even at 98. Grateful to have known him.

La aparición de Peter Fonda en Los ángeles del infierno fue precursora de su propia cinta emblemática de motociclistas Easy Rider, coprotagonizada por Nicholson y otro actor que había comenzado su carrera con Corman, Dennis Hopper. Boxcar Bertha, protagonizada por Barbara Heshey y David Carradine, fue una de las primeras películas de Scorsese.

Los directores de serie B de Corman recibían presupuestos diminutos, y a menudo instrucciones de terminar las películas incluso en cinco días. Cuando Howard, que más tarde ganaría un Óscar a mejor director por A Beautiful Mind (Una mente brillante, en español), pidió medio día más para regrabar una escena de Grand Theft Auto en 1977, Corman le dijo: “Ron [Howard], puedes volver si quieres, pero aquí no habrá nadie más”.

“Roger Corman fue mi primer jefe, el mentor de toda mi vida y mi héroe. Roger fue uno de los mayores visionarios en la historia del cine”, escribió en X, antes Twitter, Gale Ann Hurd, productora de cintas como la franquicia Terminator, Abyss y la serie de televisión The Walking Dead.

Al principio sólo los autocines y salas especializadas proyectaban sus películas, pero cuando los adolescentes empezaron a llenar las sesiones, las cadenas nacionales cedieron. Para su época, las cintas de Corman eran francas sobre el sexo y las drogas, por ejemplo en su estreno de 1967 The Trip, una historia explícita sobre el LSD, escrita por Nicholson y protagonizada por Fonda y Hopper.

"Roger Corman was my very first boss, my lifetime mentor and my hero. Roger was one of the greatest visionaries in the history of cinema. I am absolutely devastated by his loss and send my love and deepest condolences to the Corman family."

Entre tanto, Corman descubrió un lucrativo negocio paralelo de estrenar películas extranjeras de prestigio en Estados Unidos, como Viskningar och rop (Gritos y susurros, en español) de Ingmar Bergman; Amarcord, de Federico Fellini; o Die Blechtrommel (El tambor de hojalata, en español), de Volker Schlondorff. La última ganó dos premios Óscar a mejor película en habla no inglesa.

Corman comenzó su carrera como mensajero para Twentieth Century-Fox, antes de ascender a analista de historias. Tras renunciar brevemente para estudiar Literatura Inglesa durante un curso en la Universidad de Oxford, regresó a Hollywood, y emprendió su carrera como productor y director de cine.

Pese a sus ajustados presupuestos, Corman mantuvo buenas relaciones con sus directores y se enorgullecía de que nunca había despedido a ninguno porque “no quería causar esa humillación”.

Algunos de sus antiguos subalternos recompensaron esa bondad años más tarde. Coppola le incluyó en el reparto de El Padrino, parte II; Jonathan Demme contó con él para El silencio de los corderos y Filadelfia; mientras que Howard le dio un papel en Apollo 13.

Modern American cinema begins with Roger Corman. Without him we would not have Coppola, Scorsese, Bogdanovich, Nicholson, Demme and countless others. My film school was a drive in theater in the 1970s and Roger Corman was the Dean.

La mayoría de las películas de Corman fueron olvidadas con rapidez salvo por sus seguidores acérrimos. Una inusual excepción fue La tiendecita de los horrores, de la década de 1960, protagonizada por una planta sanguinaria que devoraba humanos, en la que Nicholson hacía un pequeño pero memorable papel como dentista amante del dolor. Inspiró un musical que se mantuvo mucho tiempo en cartelera y una adaptación musical de 1986 de Steve Martin, Bill Murray y John Candy.

En 1963, Corman inició una serie de películas basadas en la obra de Edgar Allan Poe. La más notable fue El cuervo, que reunía a Nicholson con los veteranos del cine de terror Boris Karloff, Peter Lorre y Basil Rathbone. Dirigida por Corman en un inusual calendario de tres semanas, la cinta de terror obtuvo buenas críticas, algo poco común en sus películas. Otra adaptación de Poe, La casa Usher, fue considerada como digna de preservación por la Biblioteca del Congreso.

“Conocerle fue un privilegio. Era un gran amigo. Dio forma a mi infancia con películas de ciencia ficción y obras épicas de Edgar Allan Poe”, escribió en X John Carpenter, director de Halloween, The Thing, y otros títulos clásicos de terror y acción. “Te extrañaré, Roger”.

Hacia el final de su vida, Karloff protagonizó otro esfuerzo respaldado por Corman, la cinta de suspenso de 1968 Targets, que supuso el debut de Peter Bogdanovich como director.

"Conocerle fue un privilegio. Era un gran amigo. Dio forma a mi infancia con películas de ciencia ficción y obras épicas de Edgar Allan Poe", escribió en X John Carpenter, director de Halloween, The Thing, y otros títulos clásicos de terror y acción. "Te extrañaré, Roger".

El éxito de Corman le valió ofertas de grandes estudios, y dirigió The St. Valentine’s Day Massacre y El Barón Rojo con presupuestos normales. Sin embargo, ambas fueron decepciones que atribuyó a interferencias de los estudios.

Roger William Corman nació en Detroit y creció en Beverly Hills, pero “no en la zona adinerada”, dijo una vez. Asistió a la Universidad de Stanford, donde se graduó en Ingeniería, y llegó a Hollywood tras tres años en la Armada.

Después de su paso por Oxford, trabajó como tramoyista de televisión, y agente literario antes de encontrar el trabajo de su vida.

En 1964, se casó con Julie Halloran, graduada de UCLA, y que también se convirtió en productora.

Le sobreviven su esposa, Julie, y sus hijos Catherine, Roger, Brian y Mary.