Claudia niega cierre de iglesias y fin de propiedad privada; no se dejen llevar, pide

La aspirante presidencial afirmó que “han habido muchísimas noticias falsas”, por lo que pidió no “dejarse llevar”, junto con la candidata a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, desmintió hace unos días algunas noticias falsas que se han viralizado sobre ella, como el supuesto cierre de iglesias o su presunta posición en contra de la propiedad privada.

En un programa del podcast “Sheinboom”, publicado el pasado lunes 6 de mayo, Sheinbaum Pardo compartió que durante uno de sus mítines de Guanajuato, se le acercaron a decir que cerraría todas las iglesias en el país, y que estaba en contra de la propiedad privada; ambas aseveraciones las negó.

En el programa, donde compartió pantalla con Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato, la aspirante presidencial afirmó que “han habido muchísimas noticias falsas”, por lo que pidió no “dejarse llevar”.

“Aquí ha habido muchísimas noticias falsas. Ayer me dijo una señora mientras íbamos caminando por el pasillo para el mitin. Me dice: ‘Usted va a cerrar todas la iglesias’. Así me dijo. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. También la última vez que vine, me dijeron que estábamos en contra de la propiedad privada, imagínense. Ridículo que si llegábamos al Gobierno, íbamos a expropiar todas las casas. Imagínense ustedes el nivel de mentiras que están diciendo”, dijo.

“En nuestro país hay libertad de credo, y además, pues obviamente vamos a respetar todas las religiones, como deben ser. Estamos a favor de la propiedad privada, es más, al revés, estamos promoviendo programas de escrituración para gente que no tiene escrituras, y además programas de vivienda para los jóvenes, para que puedan tener acceso a la vivienda. Entonces no se dejen llevar por noticias falsas”, agregó.

Asimismo, sectores de la oposición, principalmente del PAN, y del conservadurismo como la iglesia católica, se han articulado a menos de un mes de la contienda presidencial para difundir a través de redes sociales y WhatssApp una retahíla de noticias falsas para atacar a la izquierda, como son la creación de una supuesta “Constitución Política y Pluricultural de México” que impulse, dicen, el fin de la propiedad privada, el despojo a la vivienda, además de sostener que con la reciente reforma a la Ley de Afores se busca que el Gobierno se apropie de los ahorros de los trabajadores, y de señalar en días recientes el presunto cierre, sostienen, de las iglesias.

Si bien estas campañas han sido emprendidas desde inicios de este año, ahora que se acerca el fin de la contienda presidencial se han acentuado, sobre todo cuando las encuestas muestran una ventaja de casi 30 puntos entre Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz. Sobre todo han comenzando a circular en WhatsApp, un canal donde no se puede generar una discusión y desmentir como en otras redes sociales.

Un ejemplo es el reenvío —sin contexto ni mayor información— del audio de una entrevista del derechista Mario Gallardo, un conferencista que hasta un par de años aseguraba en su perfil de Linkedin asesor jurídico y abogado de la arquidiócesis de León y uno de los líderes de FRENAA en el Bajío mexicano, en el programa Simplemente Adriana, de corte católico, en el que sostiene, como lo ha hecho en otros espacios, sobre el supuesto proyecto de una nueva Constitución de corte “comunista” que busca abolir la propiedad privada con proyectos que han comenzado a circular desde 2022 para “socializarla” entre los mexicanos.

Gallardo asegura que con esta “Constitución Morena” impulsará medidas de asignación de concesiones de vivienda para todas las personas en el país, pero tomando inmuebles que estén desocupados. Asegura que no habrá propietarios de hogares sino concesiones. Lo cierto es que la “nueva Constitución” es una información falsa difundida por la derecha a partir de un proyecto de una organización llamada Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que no está relacionada con el oficialismo, en la cual se habla de una reforma al Artículo 139 constitucional —pese a que la Constitución sólo tiene 136— que plantea la “abolición de la propiedad privada”.

#ConferenciaPresidente. Es falso que el partido Morena pretenda “eliminar la propiedad privada” como difundieron falsamente cuentas que incluyen al notario @irmoralesl. @infodemiaMex pic.twitter.com/x77duSWpj0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 14, 2024

Otra muestra de esta difusión de noticias falsas se aprecia en otro audio que circula también en WhatsApp que se atribuye a la activista de derechas Brenda del Río, quien está en contra de la Interrupción Legal del Embarazo y los Matrimonios Igualitarios, en el cual alerta sobre el “peligro” que representa Claudia Sheinbaum, quien —dice— busca dar continuidad a “lo que mueve la internacional socialista en nuestra patria para destruir la democracia y esclavizarnos por décadas”, por lo que llama a votar por Xóchitl Gálvez, pese a que no quieren hacerlo por lo que representa, en referencia a su respaldo a la agenda progresista que la propia Gálvez no ha sido capaz de sostener frente al electorado de derecha.

“Señora Xóchitl, qué nos queda, más que tomar el riesgo para votar por usted, pero sépalo, señora Xóchitl, que nosotros vamos a emitir un voto por usted no queriendo lo que usted representa en una gran medida, sino como rechazo a la señora Claudia Sheinbaum y al Gobierno de Morena”, se escucha en la grabación.

Junto a estos dos audios ha circulado otro tipo de desinformaciones como las versiones que comenzaron a circular en Guanajuato de que con un triunfo de Claudia Sheinbaum se cerrarán las iglesias en esta entidad.

Hoy en conferencia de prensa pedimos que nos ayuden a combatir la guerra sucia y las mentiras que se dicen en Guanajuato. Respetamos todas las iglesias y las religiones del pueblo de México. Lo único que va a hacer Morena cuando lleguemos a Guanajuato, es construir paz y… pic.twitter.com/b4WnEXAs9c — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 4, 2024

Desde hace semanas, miembros de las Arquidiócesis de León, en Guanajuato, han sido señalados de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Medios como La Jornada han dado a conocer videos y audios en los que se escucha a sacerdotes de esta entidad hablar contra el Presidente López Obrador y la Claudia Sheinbaum Pardo. “Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural, que alteran esencialmente la percepción del matrimonio, desprotegiendo la viabilidad de la familia”, expuso, por ejemplo, Arzobispo de León, Alfonso Cortés en un video difundido en redes.

En esa misma entidad, según la misma información, el sacerdote José Juan Cruz González exhortó a los feligreses a cumplir con la obligación de votar porque “el no hacerlo es un pecado para el cristiano”. De hecho en una grabación sostuvo: “El actual Presidente es satánico. Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad, principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahora”.

Aunado a estas desinformaciones, en redes sociales circulan más videos en los que se habla de que detrás de la intención de llevar a cabo una Reforma Judicial es “corromper” a los Ministros de la Suprema Corte para “instaurar una dictadura”, aun cuando los cambios constitucionales que propone el oficialismo en la materia sólo buscan establecer que las y los ministros sean elegidos mediante voto popular.

Hoy se roban las Afores, mañana tu cuenta bancaria y después tu casa. Morena va por desaparecer la propiedad privada. No van a detenerse hasta quitarte todo. — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 23, 2024

Y más recientemente las acusaciones por el “despojo” a los ahorro de los trabajadores con la reforma en la materia avalada en el Congreso. “Hoy se roban las Afores, mañana tu cuenta bancaria y después tu casa. Morena va por desaparecer la propiedad privada. No van a detenerse hasta quitarte todo”, escribió hace unos días la candidata panista a una diputación de América Rangel.

–Con información de Obed Rosas