BITS | Pac-Man Museum+, una recopilación histórica digna de coleccionarse

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Seguramente el nombre de Pac-Man es uno de los más conocidos al rededor del mundo, sin embargo, sus orígenes y las diferentes etapas de este carismático y simple personaje no son tan conocidas, sobre todo en las entregas donde la dinámica del tablero buscaba ser un juego más del estilo RPG, pero manteniendo las bases de Pac-Man, de esto resultaron algunos experimentos algo peculiares y no tan divertidos, así como algunos otros juegos que dieron el salto a ser una aventura 3D con Pac-Man como un personaje con piernas y brazos, los cuales lamentablemente no forman parte de esta colección.

Pac-Man Museum+ cuenta con 14 juegos de la saga, entre los que podremos encontrar: Pac-Man (1980), Pac & Pal (1983), Pac-Land (1984), Pac-In-Time (1995), Pac-Man Championship Edition y Pac-Man 256 (2016) como la versión más actual, entre muchos otros, cada uno de estos juegos representa un momento importante dentro de la historia de la franquicia. Esta es una gran opción para tener una idea de la evolución que ha sufrido la dinámica de juego con el paso del tiempo, además, la manera en que se presentan todos estos juegos dentro de esta colección es en un salón de Arcadias con Pac-Man como un personaje controlable que se puede acercar a cada una de ellas para acceder, es un detalle mínimo, pero la experiencia que busca recrear esta colección, logra generar una buena atmósfera presentando esta especie de menú principal como se hacía en la vieja escuela.

Para quien no haya jugado algún título de Pac-Man hasta ese momento, sin duda será una gran oportunidad para adentrarse en este mundo por primera vez y conocer la franquicia, desde el estilo de juego más clásico con el juego de Pac-Man original, el cual recorre un tablero recolectando orbes y esquivando fantasmas; la peculiar entrega de Pac-Land donde nuestro personaje nos lleva a un mundo de aventura estilo RPG siguiendo la misma primicia de juego de recolectar orbes pero dentro de un mundo más real, con elementos como árboles, agua, caminos a seguir y claro, fantasmas o la experiencia original revolucionada con Pac-Man 256 que llevará al extremo a los jugadores más capaces con diferentes dificultades, velocidades y con campos mucho más dinámicos, pero manteniendo la premisa básica del juego de recolectar orbes y esquivar fantasmas, dicho esto, además de las muchas otras diferentes entregas que tenemos disponibles, esta recopilación no está hecha para un tipo de jugador específico, al contrario, busca complacer a todo tipo de jugadores, desde los más casuales, hasta los más ambiciosos.

Gráficamente, el juego no exige mucho, por lo que jugarlo en cualquier plataforma, de las diferentes donde está disponible, nos ofrece una gran experiencia, en nuestro caso, lo jugamos en un Nintendo Switch y la realidad es que tener este tipo de juegos arcade para llevar y poder disfrutar en cualquier lugar, siempre será una gran ventaja sobre cualquier otra consola, para un momento de ocio, de espera o simplemente para disfrutar, cumplirá con su propósito. El sonido es otra de las partes esenciales de este tipo de recopilaciones y la realidad es que en esta ocasión no es la excepción, con cada entrega disponible entregándonos gran calidad y desempeño.

Pac-Man Museum+ es por sí sola una gran entrega, digna de coleccionarse o de adentrarse en un pequeño momento de la historia de una industria que cada día avanza más y más, sin duda es una entrega llena de nostalgia, pero al mismo tiempo es una gran manera de conservar juegos que muy probablemente sea demasiado complicado adquirir hoy en día.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez