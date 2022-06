Migrante, indocumentado y... ¿con IMSS? Cómo trabajar afuera pero jubilarse en México

Desde el año pasado, cualquier trabajador en industrias familiares o independientes puede ahorrar de manera voluntaria desde Estados Unidos para tener una vejez tranquila.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 12 de junio (LaOpinión).- Desde febrero, Manuel Castro, líder promigrante y activista de Chicago, comenzó a ahorrar para su jubilación en México, por medio del Instituto Mexicano de los Trabajadores (IMSS) de su país de origen.

“Ya había escuchado que se podía hacer eso, pero fue un amigo que ya estaba pagando su pensión al Seguro Social de México quien me confirmó la noticia, y él me ayudó en todo el proceso para registrarme”, dice el también vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos, quien estuvo en Los Ángeles para participar en la reunión del Canciller Marcelo Ebrard.

A partir del 21 de enero de 2021, los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, pueden afiliarse de manera voluntaria al IMSS.

“En este supuesto, las personas que trabajan en el extranjero son consideradas trabajadoras independientes no asalariados. Esto quiere decir que no perciben ingresos directamente de un patrón registrado ante el IMSS, y sus ingresos provienen de su actividad independiente”, indicó un comunicado del IMSS.

Manuel reconoció que el proceso online de registro es un tanto burocrático y toma tiempo, pero no es nada que no se pueda conseguir: “Me tomó entre cuatro y ocho horas quedar registrado para el pago de la pensión del seguro social. Claro que no hice todo el proceso en un día sino en diferentes momentos durante la semana”.

Así fue como desde febrero, Manuel, de 47 años, comenzó a ahorrar para tener una pensión en México cuando se retire, abonando al IMSS, mil 240 pesos mexicanos cada mes, que son alrededor de 63 dólares.

“Yo tengo una cuenta en un banco mexicano BBVA (Bancomer) a través de la cual, pago cada mes mi pensión al IMSS”, explicó Manuel, quien es residente de Estados Unidos, y tiene dos pequeños negocios en Chicago. “Ojalá pronto comience a funcionar bien el Banco del Bienestar para hacer el pago por esa vía”, dijo

El activista detalló que el cálculo de lo que tienes que pagar para la pensión del IMSS depende del salario que percibas en Estados Unidos, y los requisitos que se piden para inscribirte son: acta de nacimiento, número de seguridad social en México y CURP, los cuales se pueden obtener de manera online.

“Para los migrantes que no pueden viajar a México y abrir una cuenta en un banco para pagar de esa manera su pensión, la manera más fácil es enviar el dinero a un familiar para que les haga el pago cada mes”, aconsejó Manuel. “Junto con la remesa, pueden enviar el pago de su pensión, y el familiar le puede tomar una foto al comprobante de pago y enviárselos”, añadió.

Manuel dice que estar ahorrando para su retiro en México, le ha dado mucha tranquilidad: “Tengo dos metas para mi vejez, llegar a esa etapa sin enfermedades graves, y no depender de mis hijos económicamente”.

Platica que como muchos migrantes cuando llegó a Estados Unidos, pensaba en regresar pronto, pero luego empezó a echar raíces, tuvo dos hijos; y de repente se dio cuenta que ya se acercaba a los 50 años, y que no le alcanza para vivir en este país. Entonces, comenzó a pensar en regresar a México.

Hace poco, dice que uno de sus amigos sin documentos, le preguntó si creía que vendría pronto una Reforma Migratoria. “Fui muy sincero, y le dije que no la venía venir durante la administración Biden, y cuando se enteró de que podía comenzar a ahorrar para su vejez en México, se puso muy contento”.

La pensión del IMSS para las personas que han pasado aquí toda una vida y no han podido arreglar sus papeles, es una buena opción por si quieren regresar a México a vivir su vejez, dijo Manuel. Él mismo, aunque está en proceso de hacerse ciudadano de Estados Unidos, es una idea que no descarta.

Manuel dijo que a través de la Coalición de Migrantes Mexicanos está planeando organizar reuniones por Zoom para dar a conocer más este programa de pensión para los paisanos. Incluso dijo que él está dispuesto a ayudar a las personas a registrarse. Le pueden mandar un correo electrónico a: coalició[email protected]; o llamar al 619-627-0794.

“Yo no les voy a cobrar por hacer esto, pero quiero ayudar para que más gente tenga acceso a la pensión del IMSS”. Este líder promigrante estima que para cuando se jubile alrededor de los 60 años, recibirá una pensión del IMSS de México, por entre mil y mil 500 pesos.

PAGO DE LA PENSIÓN DEL IMSS FUERA DE MÉXICO

El reporte más reciente del IMSS de 2019 da a conocer que más de cinco mil pesos mexicanos adultos mayores que residen en el extranjero, reciben su pensión de forma puntual, al realizar un proceso sencillo para comprobar la supervivencia, dos veces al año en su consulado más cercano.

Esto gracias a un convenio entre el IMSS y la Secretaria de Relaciones Exteriores con 48 países, entre ellos Estados Unidos.

El titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS, José David Méndez Santa Cruz, dijo que si bien más del 70 por ciento de los pensionados vive en Estados Unidos, se lleva a cabo el depósito de la pensión a quienes viven en naciones como: Qatar, Singapur, Japón, Filipinas o Finlandia.

Otra buena noticia es que quienes estén dados de alta en el IMSS como Manuel, cuando viajan a México pueden tener acceso al servicio médico.

Manuel indica que en los consulados mexicanos muchas veces no tienen toda la información sobre el registro para la pensión del IMSS, debido a que están saturados de trabajo. “Lo mejor es que cada quien haga el trámite por sí mismos, ya que todo se puede hacer en línea”.

Para afiliarte a la pensión del seguro social, visita http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.